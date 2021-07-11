Эксперимент Розенхана: от здоровья до безумия

В середине XX века человек по имени Дэвид Розенхан провел эксперимент, который ознаменовался написанием научной работы "Психическое здоровье на месте сумасшедших". В те времена он видел реальную опасность психиатрических лечебниц. "Рамблер" расскажет об эксперименте ученого подробнее.

Фото: Кадр из фильма "Игры разума" Кадр из фильма "Игры разума"

Суть эксперимента Розенхана заключалась в том, чтобы отправить восемь так называемых "агентов", психически здоровых людей, в психиатрические больницы, чтобы проверить, смогут ли медики опознать симулянтов.

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Потенциальные пациенты якобы испытывали слуховые галлюцинации. Доктора выслушали их и поставили диагноз, связанный с психическим расстройством. У многих актеров зафиксировали шизофрению, и только у одного – маниакально-депрессивный психоз.

"Больных" отправили в палаты, где каждый из них провел от недели до почти двух месяцев. Им не было сказано прикидываться в стенах больницы, что они, собственно, и выполняли, то есть вели себя как нормальные, психически полноценные люди, и говорили об отсутствии проблем работникам клиник. Но персонал не прислушивался к словам пациентов, а продолжал их лечить препаратами, воздействующими на психику.

После выхода из лечебницы, медицинские истории псевдопациентов были проанализированы Дэвидом Розенханом. Они рассказывали правду о своей жизни, указывая на определенные особенности, а врачи трактовали всю информацию как проявление болезни. Вдобавок "агенты" получили диагноз "шизофрения в стадии ремиссии". А "печать" психически нездорового человека могла преследовать их всю жизнь точно так же, как это происходило и происходит со многими здоровыми людьми.

На этом этапе Розенхан задумался о смысле и пользе психиатрии, сводя их работу с субъективным оценкам докторов.

После проведенного эксперимента на Розенхана обвалился шквал протеста и возмущения со стороны врачей психиатрических клиник. В ответ на негодование докторов, Розенхан обещал в течение трех месяцев присылать новых симулянтов, которых врачи "с легкостью опознают". В итоге за 3 месяца врачи выявили 41 псевдобольного из 193. Однако каково было удивление медиков, когда выяснилось, что Розенхан не послал ни одного "агента".