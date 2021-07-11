Зачем СССР и Польша обменялись территориями

В 1951 году произошел крупнейший в истории польско-советских отношений мирный обмен государственными территориями. Договор, узаконивший этот факт, был подписан в Москве 15 февраля. Площади территорий, подлежавших обмену, были одинаковы. Каждая равнялась 480 кв. км.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Инициатором обмена выступила Польская Республика. Она хотела получить в свое владение нефтепромыслы в Нижне-Устрицком районе. В обмен на такой царский подарок СССР смог обустроить «удобное железнодорожное сообщение». Так звучала официальная версия.

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На деле Советский Союз был заинтересован в еще одном выгодном приобретении – Львовско-Волынском месторождении каменного угля. Есть мнение, что из-за него правительство СССР и инициировало весь этот процесс.

Чем страны обменялись

В договоре было четко регламентировано, что Польская Республика и СССР обмениваются абсолютно равными по площади территориями, «километр на километр». Вся недвижимость, расположенная на этих землях, переходила в собственность нового владельца (страны).

Какая-либо компенсация ее стоимости предыдущим владельцам не полагалась. При этом недвижимость должна была пребывать в исправном состоянии. По договору 1951 года СССР получил землю в Люблинском воеводстве; Польше перешла аналогичная по размерам часть Дрогобычской области.

Вместе с землей страны получили такую недвижимую собственность:

Польша:

- нефтепромысел (85 т нефти/сутки);- нефтеперегонный завод (был в то время переоборудован под деревообрабатывающий);- лесопильный завод;- 2 электростанции;- полностью оборудованную телефонную станцию в Нижних Устриках;- почти 8 тысяч административных зданий и жилых домов;- 17 км железных и 76 км шоссейных дорог;- несколько десятков школ, больниц, кинотеатр и пр.

СССР:

- 65 км железных и 78 км шоссейных дорог;- железнодорожные станции и погрузочные пункты (Сокаль, Белз, Ульвувек и пр.);- 44 км высоковольтных линий;- более 9 тысяч административных зданий и частных жилых домов;- спиртзавод;- элеватор;- 2 кирпичных завода и пр.

Вместе с тем страны обменялись и пахотными землями, лесами и пр. Все имущество передавалось и принималось особой комиссией, в состав которой входили уполномоченные с польской и советской сторон.

Что произошло с населением этих территорий

Согласно договору население, проживающее на подлежавших обмену территориях, подлежало депортации. Были выселены жители нескольких десятков украинских сел и города Нижние-Устрики (всего более 32 тысяч человек). Они были переселены в Одесскую, Сталинскую (сейчас Донецкую), Херсонскую и Николаевскую области.

Польские граждане, проживавшие на территории, которая отходила к СССР, тоже были депортированы и выселены частично вглубь Польской Республики, частично – на полученный от Советского Союза участок земли. Население обоих территорий отселялось на оговоренные земли вплоть до середины октября 1951 года.