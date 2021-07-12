«Морские цыгане»: чем славится племя Баджо

«Морские цыгане» или мореплаватели баджао (баджо) - этническая группа людей, состоящая из нескольких коренных племен Индонезии, Малайзии и Филиппин, которая отлично приспособилась к жизни в воде. Они живут кочевой жизнью, свободно перемещаясь по бескрайнему Индийскому океану, а их основное занятие – рыбалка. На берег они выходят только для похорон, чтобы продать свои уловы, набрать пресной воды или для осуществления ремонта лодки. Подробнее об устройстве их жизни читайте в материале «Рамблера».

Дом, быт, досуг

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Малайцы этот народ называют оранг-лаут, что означает «люди моря». Их религия – суннитский ислам, язык – многочисленные диалекты австронезийской языковой группы с примесью тех языков, около чьих территорий кочевники оседают. Баджо не знают букв, не умеют писать и читать – они в этих навыках просто не нуждаются. Дети с самого раннего возраста (буквально с пяти лет) начинают обучаться управлению лодками и рыболовству.

Море для данного народа – это все: и дом, и работа, и развлечение. У баджо философский подход к жизни – они довольствуются малым, и при этом абсолютно счастливы. Им неведомо, сколько им лет, и им это неважно. Смысл своей жизни они видят в настоящих текущих событиях. Они совершенно не следят за временем и не ведут отсчет дат. Эти люди понятия не имеют, что такое электричество, живя по световому дню.

А чем в таких условиях можно развлечься в свободное от рыболовства время? Такого времени практически нет, так как рыбная ловля занимает весь световой день. Однако в те дни, когда рыбы нет, баджо развлекаются нырянием на глубину, соревнуясь, кто сделает это глубже, или дольше пробудет под водой. Не смотря на то, что море – это повседневная и рутинная жизнь данного племени, дети получают радость от простого плескания в воде и собирая ракушки.

Как устроены дома

Прежде чем осесть в свайных поселках, нужно найти подходящее место. Кочуют морские цыгане на необыкновенных по своему назначению лодках, которые называются «лепа-лепа». В них есть все: место для ночлега, запасы питьевой воды и продовольствия, кухонная утварь, лампы на керосине и многое другое. Лодки строятся вручную.

Дома не имеют связи с берегом, поэтому попасть в дом можно, только подплыв на лодке. Между собой домики связываются мостками. Заселяются и кочуют в лодках целыми семьями. Однако ничто не мешает выстроить себе свое собственное жилье на воде, чтобы быть, как говорится, единственным хозяином в доме.

Поразительно, но именно благодаря этим лодкам этот народ практически без жертв пережил известное цунами в 2004 году, унесшее сотни тысяч человеческих жизней.

Рыбный промысел

Народ баджо с самого раннего детства обучается охотиться на подводных обитателей и нырять на большие глубины. Как итог: представители данной этнической группы – отличные фридайверы, ныряющие, не используя акваланги, на глубину до 30 метров.

Очень часто у банджи испорчены барабанные перепонки: естественным путем от перепада подводного давления или пробиты специально, чтобы не ощущать боли в моменты глубоких и внезапных ныряний. Помимо инвалидности по слуху за свое рыболовное занятие иногда приходится расплачиваться жизнью.

Что касается основного занятия морских цыган, то не всегда рыба ими ловится гуманным и безопасным способом. Чаще всего малайцы банджи глушат рыбу динамитом. Навык «пришел» еще со времен Второй мировой. Рыба продается или обменивается на продовольствие или пресную воду, поэтому ее нужно немало. Однако массовый вылов с помощью динамита непроизвольно снижает количество морских обитателей, что не может не отразиться на морском биогеоценозе.