Как авиакатастрофа стоила сборной Италии победы

Вчера сборная Италии стала чемпионом Европы по футболу. Основное и дополнительное время закончились со счетом 1:1, победителя определила серия пенальти. Итальянцы забрали кубок во второй раз: впервые «лазурная команда» выиграла чемпионат Европы в 1968 году. История итальянской сборной полна побед и поражений. «Рамблер» рассказывает, как одна трагедия стоила команде победы на Чемпионате мира по футболу.

Фото: wikipedia.org wikipedia.org

В 1950 году у Италии были все шансы стать чемпионами мира в третий раз. По правилам победители Кубка мира автоматически пропускают следующий отборочный тур. Италия одержала победу в 1938 году, а матчи 1942 и 1946 годов не проводились из-за Второй мировой войны. На чемпионат 1950 года сборная проходила в любом случае.

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Кроме того, у итальянцев был сильный состав. Базовой командой сборной был футбольный клуб «Торино» из города Турин. На тот момент они четыре раза подряд становилась чемпионом Италии.

За год до розыгрыша Кубка мира «Торино» усиленно тренировались и посещали дружеские матчи по всей Европе. 4 мая 1949 года команда вместе с сопровождающими вылетела из Лиссабона, Португалия. На борту трехдвигательного авиалайнера Fiat G.212 находился основной состав, резервисты, два руководителя, два тренера, массажист, три журналиста, один болельщик, а также четыре члена экипажа — всего 31 человек.

Самолет летел через Барселону: там «Торино» повстречались соперниками из «Милана». После дозаправки лайнер отправился в путь и около пяти часов вечера попал в зону повышенной туманности. Пилоты потеряли ориентацию в пространстве и не понимали, что летят на базилику Суперга (672 метра над уровнем моря). В 17:05 левое крыло самолета задело ограду базилики. Лайнер резко развернуло, и тот врезался в землю. Все, кто был на борту, погибли.

Несмотря на то, что в авиакатастрофе погиб костяк сборной (10 человек), сборная Италия от участия в чемпионате мира не отказалась. Недостающих игроков наспех набрали из молодежной и юношеской сборных, которые ранее не играли на национальном уровне. До Бразилии, где проходили матчи, команда добиралась на корабле.

Сначала условия складывались в пользу сборной. На чемпионате Италия попала в одну группу с Парагваем, Швецией и Индией. Последняя снялась с соревнований, аргументировав решение большими затратами на перелет.