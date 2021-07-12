Правда ли, что Джеймса Кука съели аборигены

Джеймс Кук вошел в историю как руководитель трех кругосветных экспедиций, исследователь Австралии, Новой Зеландии и островов Полинезии. Однако многие знакомы с его именем по песне Владимира Высоцкого, согласно которой английского путешественника съели аборигены. «Рамблер» рассказывает, так ли было на самом деле.

Фото: Ann Ronan Pictures Ann Ronan Pictures

Джеймс Кук погиб 14 февраля 1779 года на Гавайских островах. Начальника экспедиции ударили в затылок — предположительно, копьем или бумерангом — в ходе потасовки с местными жителями. Джеймс Кинг , офицер Королевского военно-морского флота Великобритании, так описывает убийство:

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«Увидев, что Кук упал, гавайцы издали победоносный вопль. Тело его тут же втащили на берег, и окружавшая его толпа, жадно выхватывая кинжал друг у друга, принялась наносить ему множество ран, так как каждый хотел принять участие в его уничтожении».

Кинг также утверждает, что Кук сам спровоцировал нападение, выстрелив в толпу из ружья.

После смерти Кука должность начальника экспедиции перенял капитан одного из кораблей Чарльз Клерк. Тот попытался мирно уговорить туземцев отдать тело. Не добившись результата, Клерк распорядился провести военную операцию, в ходе которой сожгли прибрежные поселения.

Спустя несколько дней моряки получили тело Кука — корзину с десятью фунтами мяса и человеческую голову без нижней челюсти. Вероятно, жестокость поразила моряков, и те вообразили, что капитана употребили в пищу.

Вопреки легенде и песне Высоцкого, Джеймса Кука никто не ел. В ходе экспедиций команда мореплавателя действительно сталкивалась с людоедами (например, на новозеландских островах). Однако гавайцы мясо людей в пищу не употребляли.