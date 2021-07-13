Что эксперты пророчат космическому туризму

Раньше космический туризм казался чем-то фантастическим и нереальным, ведь за всю историю освоения это отрасли в космосе побывало всего 564 человека. Однако современные специалисты говорят, что уже в скором времени космический туризм будет распространенным явлением. "Рамблер" рассказывает, когда, по прогнозам экспертов, обычный человек без подготовки и миллиона долларов в кармане сможет полететь в космос.

Фото: Wikipedia.org Wikipedia.org

Предприниматели и космические туристы

Видео дня

11 июля 70-летний миллиардер и предприниматель Ричард Брэнсон на своем летальном аппарате поднялся на высоту 100 километров к границе космоса. Экипаж ощутил невесомость на несколько минут, а потом приземлился.

Успешный полет Брэнсон дал толчок к новым разговорам о развитии космического туризма. Глава Amazon Джефф Безос планирует отправиться в космос 20 июля на корабле компании Blue Origin. Он планирует подняться выше 100 километров от Земли и пересечь линию Кармана, которая считается границей между Землей и космосом.

Говоря о космическом туризме, нельзя не упомянуть еще одного миллиардера и инженера Илона Маска. Пока остальные предприниматели пытаются достичь границ космоса, основатель Space X в конце 2021 года планирует отправиться с космическими туристами на МКС. Сделать он это хочет на корабле Crew Dragon собственного производства. До этого полеты на МКС космических туристов совершались только с территории России на корабле "Союз", так что в случае успешного запуска корабля Маска Россия перестанет быть стратегически важной страной для освоения космоса.

Что говорят эксперты

Мнение экспертов в этом вопросе неоднозначно, несмотря на то, что многие простые люди уже начали копить на полеты в космос. Пока что индустрия космического туризма не развита от слова совсем, а полеты стоят действительно больших денег. На развитие этой отрасли, по разным оценкам, потребуется от 20 до 50 лет.

Некоторые эксперты считают идею космического туризма аморальной по отношению к современным космонавтам. Такое мнение высказал член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин

"Для многих это смысл жизни, они подготовке отдают очень много лет. Но по тем или иным причинам не могут полететь в космос. Туризмом можно заниматься, но не в ущерб тем людям, которые на протяжении всей жизни готовятся к полету, но так его и не совершат, потому что у них, оказывается, просто нет денег"

Генеральный директор "Главкосмоса" Дмитрий Лоскутов считает, что основной проблемой развития космического туризма могут стать крупные суммы денег. При этом, суборбитальные полеты могут стать более востребованы из-за дешевизны.

"Ведь на заре становления авиации мало кто мог позволить себе полет на аэроплане, да и сегодня на планете есть великое множество людей, которые никогда не летали на самолете просто потому, что не могут себе этого позволить с финансовой точки зрения"