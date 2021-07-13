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Как власти Украины обманывали людей в 1991

Катерина Саломе
3 часа назад
Бывший президент Украины Леонид Кучма признался в обмане народа перед референдумом о провозглашении независимости страны в 1991 году. Об этом он заявил в интервью на YouTube-канале History Lab.
Как власти Украины обманывали людей в 1991
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Мы в какой-то мере этих людей обманывали, когда говорили, что Украина кормит всю Россию, считали все, что в Украине производится, по мировым ценам, а не то, что Россия нам просто так поставляла",
— рассказал политик.
По словам политического деятеля, когда Россия стала продавать нефть и газ по мировым ценам, пришел момент расплаты. В результате, как утверждает Кучма, на Украине началась гиперинфляция, так как до распада СССР она платила за эти ресурсы по ценам "меньше чая, меньше воды".
Кучма считает, что после получения независимости страна растратила весь научно-технический и человеческий потенциал. В качестве примера экс-президент привел ситуацию с торговлей оружием - было время, когда Украина была главным поставщиком в мире, но в результате сдала позиции "без боя".
"Не хватило мудрости, силы воли по большому счету, ума не хватило. Но за это рассчитываются не те, кто принимал решения и принимает решения",
— высказался бывший глава Украины.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Россия запретила ввоз сахара и макарон из Украины.
Истории,Леонид Кучма,
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