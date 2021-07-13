Как власти Украины обманывали людей в 1991

По словам политического деятеля, когда Россия стала продавать нефть и газ по мировым ценам, пришел момент расплаты. В результате, как утверждает Кучма, на Украине началась гиперинфляция, так как до распада СССР она платила за эти ресурсы по ценам "меньше чая, меньше воды".
Кучма считает, что после получения независимости страна растратила весь научно-технический и человеческий потенциал. В качестве примера экс-президент привел ситуацию с торговлей оружием - было время, когда Украина была главным поставщиком в мире, но в результате сдала позиции "без боя".