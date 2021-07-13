Как власти Украины обманывали людей в 1991

По словам политического деятеля, когда Россия стала продавать нефть и газ по мировым ценам, пришел момент расплаты. В результате, как утверждает Кучма, на Украине началась гиперинфляция, так как до распада СССР она платила за эти ресурсы по ценам "меньше чая, меньше воды".