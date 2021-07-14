Чем скандинавские женщины удивляют русских мужчин

Скандинавские страны являются образцом гендерного равенства для жителей других государств. Даже по меркам толерантной Европы гражданки Швеции, Норвегии, Дании и Финляндии обладают слишком уж широкими возможностями, порой принимая на себя мужские обязанности, даже в отношениях с возлюбленными. При этом многие из них позволяют своим мужьям изменять или даже сожительствовать с другими женщинами. Что же такого особенного в скандинавских женщинах?

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В эпоху викингов

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12-летний возраст считался в средневековой Скандинавии оптимальным для вступления девочки в брак. За невесту семья жениха обычно выплачивала немалые средства, своеобразный выкуп. Выгодно выдав дочь замуж за представителя другого селения, викинг заручался таким образом поддержкой своих соседей при обороне от неприятеля.

Иногда девочку отдавали в семью, с которой враждовали, как заложницу. Расчет был прост: кто-то из викингов из другого клана начнет сожительствовать с ней, а после рождения ребенка в таком союзе бывшие враги станут родственниками - и военное противостояние прекратится.

супруг плохо одевается и неряшливо выглядит;

не удовлетворяет ее в постели;

является гомосексуалистом. Впрочем, скандинавская женщина могла подать на развод, если:

При этом он вполне мог изменять ей с другими женщинами. Это не являлось поводом для развода и раздела имущества.

Любовница и жена в одном доме

Викинг имел право не просто заводить себе любовниц, но мог приводить наложниц прямо в семью, и они жили в одном доме вместе с женой.

Одни воины привозили девушек из грабительских набегов на соседние земли, другие покупали рабынь на невольничьих рынках, третьи вступали в отношения с женщинами из низших социальных слоев общества. Часто у одного викинга помимо официальной супруги было две-три наложницы.

Жены не возражали, ведь любовницы не имели никаких юридических прав и не угрожали их статусу.

Шведская семья

Разумеется, термин «шведская семья» – это стереотип, который не отражает реального взгляда скандинавов на брачные связи. Однако дыма без огня не бывает. Как и их далекие предки, жительницы Швеции, Норвегии, Дании и Финляндии спокойно относятся к изменам своих супругов. Поэтому случаев, когда один мужчина сожительствует сразу с двумя дамами, здесь немало, и они не считаются чем-то из ряда вон выходящим.

Порой в подобные связи вступают две супружеские пары. Реже двое мужчин делят одну женщину. Скандинавы – далеко не консерваторы в сфере интимных отношений, еще в середине ХХ века здесь произошла сексуальная революция. Местные хиппи жили коммунами, где любовь была свободной не на словах, а на деле.

Некоторые скандинавские женщины продолжают интимные отношения с бывшими мужьями, развод для них – не помеха. Причем в таких развлечениях участвуют и нынешние супруги экс-партнеров по браку.

Девочкам показывают мужские половые органы

В скандинавских странах важной частью образовательного процесса является половое просвещение детей. Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения разработало специальную программу обучения. Этим документом Швеция, Норвегия, Дания и Финляндия руководствуются в полной мере.

Половое просвещение скандинавских малышей начинается уже в четыре (!) годика. Взрослые обязаны рассказывать таким крохам о наслаждении от физической близости и самоудовлетворении. А пятилетние ребятишки узнают, что семьи бывают разными и любовь возможна между представителями одного пола. В период с 6 до 9 лет дети получают знания, как вести себя, столкнувшись с педофилом, и что такое приемлемый интим по обоюдному согласию. И только в двенадцать совсем еще юные скандинавы узнают из школьной программы, что отношения между мужчинами и женщинами – это не только интим, но еще и романтика.

Девочкам еще в младшей школе объясняют, что такое проституция и порнография. Им показывают фильмы, где демонстрируется мужской детородный орган, в том числе и в возбужденном состоянии.

Подобные образовательные программы показывают по телевизору, чтобы родители могли посмотреть их вместе с малышами и ответить на возникшие у них вопросы.

Интим на первом свидании

Для скандинавских девушек интим на первом свидании почти обязателен. Романтические истории здесь начинаются одинаково: пошла в бар, вела себя откровенно, подцепила ухажера на одну ночь. Наутро после бурной ночи молодые люди обычно знакомятся. Если они нравятся друг другу, то начинают ходить на свидания и лучше узнавать друг друга. А нет, так нет. Дело житейское.

Причем инициатива в отношениях часто принадлежит женщине. Именно она должна названивать ему и писать смс после первого свидания, если хочет продолжить приятное общение.

Многие молодые скандинавы не заключают браков, а просто сожительствуют. Например, в Швеции это называется samboskap. Регистрируются лишь после появления детей. А в декретный отпуск по уходу за ребенком часто уходят отцы.

Моются в банях вместе с мужчинами

В финских саунах мужчины и женщины парятся вместе. Как в общественных банях, куда ходят, как правило, семьями, так и в домашних условиях. Это традиция. Стеснительные люди могут завернуться в полотенце, но большинство финнов и шведов не стыдятся наготы, у них принято не обращать никакого внимания на представителей противоположного пола, пришедших помыться. В некоторых общественных банях установлены определенные дни, когда мужчины и женщины парятся отдельно.

Живут в одной казарме

С 2015 года Норвегия ввела обязательный призыв на военную службу для женщин. Поводом для такого решения стало признание гендерного равенства граждан этой страны. В 2017 году примеру соседей последовала и Швеция.

Девушки не возражают, ведь мест в армиях скандинавских стран меньше, чем желающих отслужить. Призывников и призывниц военное руководство отбирает на конкурсной основе. Например, в Норвегии каждый год из примерно 60 тысяч молодых парней и девушек, желающих принять присягу, армейскую форму надевают лишь 8-10 тысяч новобранцев.