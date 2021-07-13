Что делать, если денег постоянно не хватает

Если вы постоянно сталкиваетесь с ситуацией, когда до зарплаты неделя, а в кошельке уже пусто, необходимо пересмотреть свои расходы. "Рамблер" собрал несколько советов, которые помогают повысить свою финансовую грамотность.

Откладывайте сразу

Спрогнозировать финансовый кризис практически невозможно, поэтому так важно откладывать с каждого дохода хотя бы десять процентов. Таким образом, вы формируете подушку безопасности и страхуете себя от безденежья в конце месяца.

Даже с маленькими зарплатами можно откладывать деньги, для этого необходимо вести учет расходов. Зачастую мы тратим лишнее на бесполезные вещи: кофе, сигареты и сладости.

Готовить из того, что есть

Да, этот совет работает, вы не ошиблись. Очень часто мы игнорируем продукты в холодильнике или вовсе выбрасываем их. В момент безденежья забытая овсянка и бабушкино варенье могут очень пригодиться. Главное подойти к вопросу креативно.

Из замороженных овощей сварите сварить суп, возможно в морозилке завалялся и кусок мяса. Мука на воде и подсолнечном масле может стать прекрасной основой для блинов, а из консервов можно сделать не плохой ужин. А там уж и зарплата не далеко.

Найти подработку

Фриланс отлично помогает в ситуации, когда до зарплаты еще далеко. Пусть сумма оплаты будет небольшой, зато в кризисной ситуации она окажется решающей. Сначала может показаться, что вам негде найти вторую работу и вы ничего не умеете, но существует множество способов заработать онлайн: кто-то вяжет и продает свои изделия, кто-то пишет тексты

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