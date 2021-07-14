Откуда взялось слово "россияне"

В русском языке есть два слова, которыми описывают жителей России — «русские» и «россияне». Во многих языках мира подобного разграничения нет, а потому в общении возникают лингвистические недопонимания. Например, название композиции «Russian woman», которую Манижа исполняла на последнем «Евровидении», можно перевести и как «россиянка», и как «русская». Рамблер рассказывает, откуда появилось слово «россиянин» и кто его популяризировал.

Согласно русскоязычной Википедии, россияне (россиянин, россиянка) — «гражданская нация, сообщество граждан Российской Федерации различной этнической, религиозной, социальной и иной принадлежности». Впервые в таком написании слово употребил писатель и богослов Максим Грек в 1524 году. Термин употребляли православные мещане, в основном в церковных книгах и сочинениях.

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Изначально слово «россияне» было простым самоназванием без определения через государство, но со временем приобрело торжественный и литературный оттенок. Синонимичным ему были «русины» — самоназвание жителей Западной Руси.

В Русском государстве термин популяризировали культурные деятели, в том числе поэт и богослов Симеон Полоцкий. Тогда значение слова «россияне» охватывало всех восточных славян, отделяя таким образом жителей России от жителей Речи Посполитой (объединение Королевства Польского и Великого княжества Литовского).

У слова были разные формы: «россияны», «россиане» и даже поэтические «россы», которые любили употреблять в речи Ломоносов и Карамзин. В начале 19 века, когда началась тенденция к упрощению языка, термин вытеснило субстантивированное (то есть перешедшее в существительное) прилагательное «русский». «Россияне» остались в одах, высокой поэзии и пышных речах, где надо было подчеркнуть торжественность момента.

В конце 19 века словарь Брокгауза и Ефрона указывал, что «россияне» — отживающая себя искусственная форма. Однако спустя двадцать лет термин стал актуален в кругах белых эмигрантов, объединяющихся за границей. Новое значение включало в себя многие народы бывшей Российской империи — грузин, украинцев, прибалтов.