Что помещик не мог делать с крепостными

Принято считать, что крепостное право на Руси появилось в 1407 году. Известны различные истории, когда помещики позволяли себе больше, чем им было дозволено. Многие историки списывают это на то, что крестьяне не знали свои права из-за безграмотности. Также в этом винят коррупционную систему, по которой, например, жила Салтычиха — все жалобы ее крестьян принимали и сжигали. "Рамблер" рассказывает, что на самом деле помещик не мог делать со своими крепостными.

Фото: Калистов В.Е. Калистов В.Е.

Мешать отстаивать свои права

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На самом деле, крепостничество породило вседозволенность по нескольким причинам. Крестьяне могли подавать жалобы на своего помещика, но для этого необходимо было подавать документ в специальные органы. Напрямую человеку, управлявшему страной, подавать жалобы было нельзя.

Безграмотность крестьян тоже сыграла свою роль. Они не умели читать, поэтому не знали, что на самом деле закреплено в законе. Жалобы подавать они не могли из-за того, что не умели писать. Это становилось замкнутым кругом, который породил произвол среди помещиков. Они начинали придумывать законы и устанавливать свои порядки.

Работать по воскресеньям

В 1797 году император Павел I принял Манифест о трехдневной барщине. Царь разрешил помещикам использовать труд крестьян на своей земле не более трех дней в неделю. Крестьяне могли не работать по воскресеньям, а также в церковные праздники. Несмотря на принятие новых правил, они носили рекомендательных характер, поэтому их практически никто не исполнял. Барщина занимала шесть дней в неделю, а некоторых подневольных заставляли работать даже в крупные праздники, например, в Пасху.

Продавать на аукционах и ярмарках

Крепостное право портило репутацию Екатерины II, поэтому она решила облегчить жизнь простым людям и в 1771 году императрица своим указом запретила продавать крестьян на ярмарках и торгах. Дело в том, что имущество разорившегося помещика часто продавали "с молотка". Торговали в том числе и людьми. На аукционы часто приезжал иностранцы, а имидж страны портить не хотелось.

Однако этот закон тоже исполнялся не всегда. В нем было сказано, что нельзя продавать людей "с молотка", поэтому этот молоток просто не использовали, если на аукцион выставляли крепостного.

А в 1808 году Александр I запретил продавать людей на ярмарках. Этот указ тоже не исполняли, так как наказанием за такое был всего лишь выговор. Некоторые помещики выкручивались из положения и заявляли, что человека отправляли на службу по договору найма.

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