Что помещик не мог делать с крепостными

Принято считать, что крепостное право на Руси появилось в 1407 году. Известны различные истории, когда помещики позволяли себе больше, чем им было дозволено. Многие историки списывают это на то, что крестьяне не знали свои права из-за безграмотности. Также в этом винят коррупционную систему, по которой, например, жила Салтычиха — все жалобы ее крестьян принимали и сжигали. "Рамблер" рассказывает, что на самом деле помещик не мог делать со своими крепостными.
Фото: Калистов В.Е.Калистов В.Е.
Мешать отстаивать свои права
На самом деле, крепостничество породило вседозволенность по нескольким причинам. Крестьяне могли подавать жалобы на своего помещика, но для этого необходимо было подавать документ в специальные органы. Напрямую человеку, управлявшему страной, подавать жалобы было нельзя.
Безграмотность крестьян тоже сыграла свою роль. Они не умели читать, поэтому не знали, что на самом деле закреплено в законе. Жалобы подавать они не могли из-за того, что не умели писать. Это становилось замкнутым кругом, который породил произвол среди помещиков. Они начинали придумывать законы и устанавливать свои порядки.
Работать по воскресеньям
В 1797 году император Павел I принял Манифест о трехдневной барщине. Царь разрешил помещикам использовать труд крестьян на своей земле не более трех дней в неделю. Крестьяне могли не работать по воскресеньям, а также в церковные праздники. Несмотря на принятие новых правил, они носили рекомендательных характер, поэтому их практически никто не исполнял. Барщина занимала шесть дней в неделю, а некоторых подневольных заставляли работать даже в крупные праздники, например, в Пасху.
Продавать на аукционах и ярмарках
Крепостное право портило репутацию Екатерины II, поэтому она решила облегчить жизнь простым людям и в 1771 году императрица своим указом запретила продавать крестьян на ярмарках и торгах. Дело в том, что имущество разорившегося помещика часто продавали "с молотка". Торговали в том числе и людьми. На аукционы часто приезжал иностранцы, а имидж страны портить не хотелось.
Однако этот закон тоже исполнялся не всегда. В нем было сказано, что нельзя продавать людей "с молотка", поэтому этот молоток просто не использовали, если на аукцион выставляли крепостного.
А в 1808 году Александр I запретил продавать людей на ярмарках. Этот указ тоже не исполняли, так как наказанием за такое был всего лишь выговор. Некоторые помещики выкручивались из положения и заявляли, что человека отправляли на службу по договору найма.
Разлучать семьи
Императоры издавали различные указы, согласно которым нельзя было разлучать семьи крестьян. Дело в том, что в России распространилась практика продажи детей отдельно от родителей. Например, за молодых мальчиков и девочек платили в несколько раз больше, чем за пожилых. Запрещено было также разлучать братьев и сестер.