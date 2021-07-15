Лавиния Фишер: история владелицы «отеля смерти»

Лавиния Фишер официально считается первой американкой, получившей статус серийной убийцы. Своих жертв она вместе со своим супругом Джоном выбирала среди постояльцев семейного отеля. О бударажущей кровь истории жизни Лавинии читайте в материале «Рамблера».

Смертельный бизнес

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О личной жизни Лавинии Фишер до замужества известно мало. Родилась она в 1793 году в портовом городке Чарльстон, что находится в Южной Каролине. Фишер — фамилия, которая досталась ей от супруга. Данных о фамилии, которую носила Лавиния с рождения, не сохранилось. По одной из версий, ее родители были рабами, поэтому девочка все детство провела на плантациях. По другой версии, Лавиния была дочерью образованных и влиятельных американцев, но в 15-летнем возрасте осталась сиротой. Повзрослев, она познакомилась с Джоном Фишером, который был продолжателем рода известных рабовладельцев. Лавиния покорила парня неземной красотой и обаянием. Поэтому Джон, особо не задумываясь, сделал ей предложение. Если бы Лавиния была потомком рабов, родители Фишера не позволили бы сыну узаконить отношения с ней или лишили бы его наследства. Это могло стать причиной криминальной деятельности молодой семьи в будущем.

Сторонники второй версии считают, что между Лавинией и Джоном возник роман после встречи на светском приеме, организованном их состоятельными родителями. После свадьбы молодожены переехали в свой дом и начали заниматься бизнесом. В начале 19-го века они открыли в Чарльстоне собственную гостиницу, которую назвали «Six Mile Wayfarer House». Отель быстро стал популярным среди торговцев и простых туристов. Постояльцы охотно рекомендовали ее всем своим друзьям и знакомым, расхваливая гостеприимство владельцев и их хорошие манеры. Так продолжалось до тех пор, пока некий Джон Пиплс не обратился в полицию с заявлением о том, что Фишеры — жестокие убийцы.

Жестокая правда

Мужчина рассказал, что ему пришлось остановиться в «Six Mile Wayfarer House», чтобы немного отдохнуть с дороги. Сперва хозяйка заведения отказала Джону в ночлеге, ссылаясь на то, что у нее нет свободных комнат. При этом Лавиния угостила уставшего путника ужином, во время которого мило побеседовала с ним. Женщина разузнала о финансовом положении мужчины и о том, куда он держит путь. Пиплс с удовольствием рассказал Лавинии о своих удачно заключенных сделках, на которых он хорошо заработал.

Владелица гостиницы, услышав, что у Джона с собой большая сумма денег, неожиданно вспомнила об одном пустующем номере. Перед сном она предложила гостю выпить чашечку чая и провела его в комнату. Пиплс был тронут таким гостеприимством, поэтому не смог отказаться от напитка, который не любил. Он взял чашку с собой в номер, но там вылил чай. Это его и спасло.

Перед сном мужчина решил пересмотреть свои бумаги, сидя в кресле. Вдруг он заметил, как кровать в его комнате начала уходить под пол. Испуганный увиденным Пиплс схватил свой чемодан и выпрыгнул из окна, поспешив в полицию. Там он рассказал, что Фишеры якобы построили в отеле лабиринт с тайными ходами, клетками для узников и камерами. Полицейские сперва не поверили мужчине, поскольку хорошо знали Лавинию с Джоном, но решили проверить. Тем более что в городе за последнее время бесследно исчезли более 10 человек.

Разоблачение серийных убийц

Проведя обыск в отеле Фишеров, полиция обнаружила тайное помещение, в котором действительно находились приспособления для пыток и камеры. В здании также были найдены вещи людей, которые считались пропавшими без вести.

Лавинию и Джона арестовали. Суд приговорил супругов к смертной казни, но их мотивы так и остались невыясненными. По одной из версий, Лавиния сама была жертвой шантажиста Пиплса и его сообщников. Джон узнал в женщине бывшую рабыню и захотел на этом подзаработать. Супруг Лавинии не мог позволить этой тайне открыться, поэтому убил одного из шантажистов. Пиплсу удалось бежать. Так он попал в полицейский участок, где поведал историю о жутких преступлениях супругов.

По другой версии, Лавиния — преступница, которая весьма изощренными способами убивала безвинных людей ради наживы и удовольствия, а муж ей в этом помогал. Женщина входила в состав бандитской группировки, которая занималась грабежами на дорогах, ведущих в город. На счету бандитов множество убийств, за которые они наказания не понесли. Горожане решили сами разобраться с преступниками. Вооружившись, они направились к месту, где частенько происходили разбои. Перед выходом на охоту группа добровольцев оставила в отеле Фишеров своего человека, чтобы он наблюдал за обстановкой. Бандиты, узнав о плане горожан, пришли в отель и устроили разборки. Лавиния накинулась на наблюдателя и стала его душить. Мужчине чудом удалось убежать и обратиться за помощью в полицию, которая устроила в гостинице обыск и задержала Фишеров.

Привет дьяволу

Ни одна из приведенных версий до сих пор не подтверждена и вряд ли будет. В этой истории точно известен лишь ее печальный конец. По решению суда супругов должны были казнить. Однако в те годы смертный приговор на замужних женщин не распространялся. Представители власти все же придумали, как обойти закон. Они решили сперва казнить Джона Фишера, а потом Лавинию, которая уже будет считаться вдовой.