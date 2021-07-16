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Довольные ливнем слоны в Московском зоопарке попали на видео

Даня Виттиг
3 часа назад
Слоны в Московском зоопарке больше всех обрадовались ливню, который обрушился на столицу в четверг. Видео прогулки животных под дождем опубликовал Telegram-канал LIFE SHOT.
На кадрах семейство слонов гуляют по вольеру. Животные расхаживают по территории, наслаждаясь летним дождем. Один из обитателей зоопарка набирает воду в хобот и обливает себя фонтаном.
До этого из-за сильной жары из города начали улетать птицы. Стрижи покинули столичный регион по причине гибели насекомых. Стаи мигрируют в регионы, в которых прохладнее, чем в Москве.
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