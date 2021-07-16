Слоны в Московском зоопарке больше всех обрадовались ливню, который обрушился на столицу в четверг. Видео прогулки животных под дождем опубликовал Telegram-канал LIFE SHOT.

На кадрах семейство слонов гуляют по вольеру. Животные расхаживают по территории, наслаждаясь летним дождем. Один из обитателей зоопарка набирает воду в хобот и обливает себя фонтаном.