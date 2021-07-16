Как русская лжемиллионерша годами жила за чужой счет

В высших кругах лжемиллионершу Анну Сорокину знали под именем Анна Делви. Аферистка из России годами вела роскошную жизнь, обманывая банки и своих состоятельных друзей. О ее удивительной истории жизни читайте в материале "Рамблера".

Фото: @theannadelvey @theannadelvey

Сорокина родилась в обычной семье недалеко от Москвы. В 2007 она с родителями переехала в Германию. Ее отец устроился в транспортную компанию и тянул семью в одиночку. Когда Анне исполнилось 19 лет, она отправилась в Париж, чтобы выучиться на дизайнера. Вскоре амбициозная студентка получила место стажера в модном журнале.

@theannadelvey

В глянце платили мало, деньгами помогал отец. Ее жизнь изменилась, когда редакция перевела ее в Нью-Йорк - там Анна со временем обрела полезные связи и начала ходить по модным тусовкам. Соблазны большого города вскружили девушке голову, в которой вскоре родился хитроумный план.

Дочь водителя грузовика и домохозяйки представлялась богатой наследницей из Германии с состоянием в 60 миллионов долларов. При этом на немецком девушка говорила с ошибками, но это ни капли не смущало ее влиятельных друзей.

Мошенница жила в фешенебельных отелях, одевалась только в люксовые бренды и ела исключительно в шикарных ресторанах. Все это она оплачивала поддельными чеками. Либо занимала деньги у друзей, а потом якобы забывала их отдавать. Анне удалось одурачить не только местную богему, но и крупные банки и известных бизнесменов.

@theannadelvey

Подмосковная "светская львица" набрала кредитов с помощью фальшивых выписок из европейских банков. А в 2016 году попыталась взять взаймы 22 миллиона долларов якобы на открытие арт-клуба в Нью-Йорке. Благодаря продуманным схемам Анне удалось украсть денег и услуг больше чем на 200 тысяч долларов.

Несколько отелей, которым задолжала Делви, подали на нее в суд, обвинив в краже услуг. В результате в 2017 году Анну арестовали. Суд приговорил ее к 4-12 годам лишения свободы. Но, даже находясь за решеткой, Сорокина смогла заработать. За право экранизировать ее историю компания Netflix заплатил ей 320 тысяч долларов.