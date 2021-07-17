Мошенники придумали схему воровства через "агента"

Воры звонят по мобильному номеру жертвы и представляются сотрудниками банка, клиентом которого якобы является абонент. Далее они сообщают о сомнительных денежных операциях, которые якобы были зафиксированы по карте, и предлагают перевести средства на "безопасный" счет.

Чтобы убедиться в правдивости слов "сотрудника", жертве предлагают самим перезвонить по номеру "личного менеджера", который якобы указан в договоре с банком. Мошенники делают ставку на то, что у человека нет под рукой того самого договора и ему не захочется его искать. Тогда воры говорят, что могут предоставить нужный номер, жертве остается лишь записывать данные и перезвонить. Далее в дело вступает другой мошенник, который представляется страховым агентом, и подтверждает, что сомнительные операции производились.