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Мошенники придумали новую схему воровства через "личного агента"

Стелла Шмель
2 часа назад
Мошенники, представляющиеся сотрудниками банков, придумали новую схему "развода на деньги". Об этом пишет "Вечерняя Москва".
Мошенники придумали схему воровства через "агента"
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Воры звонят по мобильному номеру жертвы и представляются сотрудниками банка, клиентом которого якобы является абонент. Далее они сообщают о сомнительных денежных операциях, которые якобы были зафиксированы по карте, и предлагают перевести средства на "безопасный" счет.
Чтобы убедиться в правдивости слов "сотрудника", жертве предлагают самим перезвонить по номеру "личного менеджера", который якобы указан в договоре с банком. Мошенники делают ставку на то, что у человека нет под рукой того самого договора и ему не захочется его искать. Тогда воры говорят, что могут предоставить нужный номер, жертве остается лишь записывать данные и перезвонить. Далее в дело вступает другой мошенник, который представляется страховым агентом, и подтверждает, что сомнительные операции производились.
Далее злоумышленники предлагают перевести сбережения на счет якобы представителя Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
Отмечается, что все реже воры используют схему с СМС-подтверждением, предпочитая делать все возможное, чтобы жертва выполнила перевод средств самостоятельно.
Истории,Агентство по страхованию вкладов,Вечерняя Москва,
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