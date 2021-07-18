Как внучка Тургенева променяла мужа на секту

Художница Ася была двоюродной внучкой писатели Ивана Тургенева и известной красавицей Серебряного века. "Рамблер" выяснил, как сложилась ее судьба.

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По воспоминаниям Марины Цветаевой и Макса Волошина, Ася всегда выглядела холодной, неприступной, погружённой в себя в «вечном сизом облаке своего и мусагетского дыма». Встретить её можно было в московском издательстве символистов. Там они познакомились с юной Мариной Цветаевой.

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По словам поэтессы, Ася не любила разговоры, только «глядела и дымила, потом внезапно вставала и исчезала». Из-за этой привычки многим она казалась равнодушной и несколько надменной. В такую девушку не смог не влюбиться Андрей Белый (Борис Бугаев), который прославился участием в любовных треугольниках.

Белый и Ася отправились в путешествие по Европе и Северной Африке, которое длилось пять месяцев. В какой-то момент кончились деньги и путешествие пришлось прервать. Вернувшись в Россию, они при первой возможности уехали в Европу. Поженились и поселились в Швейцарии, там увлеклись антропософским учением австрийского писателя Рудольфа Штейнера. Исследователи считают, что роман «Петербург» был написан как раз под влиянием его учения.

Тургенева и Белый жили в маленьком городке Дорнах и строили «храм-театр» Гетеанум, где должны были проходить «христианские шабаши». Члены общины воспринимали Штейнера как духовного проводника. Однако сейчас такую общину называли бы сектой.

Ася с головой окунулась в антропософию и объявила Андрею Белому, что больше не может поддерживать с ним плотскую связь. Ася выбрала аскезу и духовные практики, медитировала и участвовала в ритуалах. Однако с Белым не рассталась, держала его рядом.

Писатель любил Асю, поэтому уйти тоже не смог. В это время на горизонте появилась сестра Аси, Наташа, которой давно нравился Белый. Девушка стала всячески оказывать ему знаки внимания, а Белый разрывался от страсти к одной и любви к другой женщине.

В итоге, не выдержав мучений, он признался Асе, что ему нравится Наташа. На что жена спокойно предложила ему развлекаться с сестрой. Вероятно, такое пренебрежение сильно ранило Белого.

«Легкость, с которой Ася предложила мне „увлекаться“ Наташей, не соответствовала ни моему серьезному взгляду на мою жизнь с Асей, ни на глубину моей болезни в отношении к Наташе. Я показал Асе на гангрену моей души, предложил ей совместными усилиями оперировать эту гангрену; а вместо этого она кидала меня от себя,» — писал Андрей Белый.

Поэт не выдержал душевных метаний и вернулся в Москву. От горечи голодал, начал пить и мечтал вернуть свою жизнь с Асей.

"А я стал пьяницей — от горя!.. Вот до чего дошёл! От боли стискиваю зубы; и — пью... Провалилась Ася, Штейнер, движение — всё: нелегко мне вынести эту утрату — писал Андрей Белый".

В 1919 году Ася написала письмо Белому, что нужно окончательно разорвать отношения. Поэт не мог в это поверить, пытался выехать из страны, но тщетно. К тому же, в то время он серьезно заболел. Страдающий от болезни писатель умолял друзей, помочь ему добраться до жены. И Горький помог.

Через два года Ася Тургенева и Андрей Белый встретились в Берлине. Поэт выглядел болезненно, седые волосы торчали в разные стороны, а лицо покрывали морщины. Вернуться Ася решительно отказалась. А Белый отказался быть ей другом.

В этом же году Ася закрутила роман с имажинистом Александром Кусиковым, другом Сергея Есенина и совладельцем книжного магазина «Лавка поэтов». Но и ему не удалось сделать из художницы жену. Получив предложение, Ася вновь выбрала духовный путь.