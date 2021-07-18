Паук, голова и новолуние: во что верили строители

Дом издавна был священным местом для наших предков. Поэтому избу на Руси ставили, соблюдая множество примет, чтобы обеспечить счастливую жизнь. Подробности — в статье «Рамблера».

Фото: Федор Васильев. Деревня Федор Васильев. Деревня

Где ляжет корова

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Прежде чем возводить новый дом, нужно было выбрать правильное место. Избу не ставили на месте бани, дороги или там, где когда-то стояли ворота. И баня, и дорога (а особенно перекресток), и ворота то есть вход считались местами нечистыми и колдовскими. Таким образом дом был бы открыт для гостей из иного мира и вообще для всяческих невзгод. Хорошее место выбирали с помощью животных. Способов было множество. Например, на участок могли запустить корову и наблюдали, где буренка ляжет. Там и строили. Иногда на участке оставляли горшок с пауком и ковш с медом. Если за ночь паук сплетет паутину или к меду приползут муравьи, значит можно начинать строительство.

День преподобного

Время тоже выбирали с осторожностью. Старались приурочить строительство к началу Великого поста и захватить еще и Троицу, чтобы заручиться защитой небесных сил. Лучшее время для начала — новолуние, вторник или четверг, в день памяти святого из преподобных. Стройка в день мученика могла никогда не закончиться. Не рубили первый венец (то есть первый ряд сруба) и во время убывающей луны, чтобы не лишить избу достатка и удачи.

Монета, ладан и голова

Пристальное внимание уделяли и закладке фундамента. В основание дома могли положить сразу множества предметов, каждый из которых имел сакральное значение. Хвойные ветви защищали от молнии, кусочек шерсти гарантировал тепло, монеты — богатство, а ладан должен был отпугнуть злые силы и усмирить капризного домового. Однако в старину люди верили, что лучшую защиту обеспечивает ритуальная жертва. Причем сначала это был человек, позже его заменили животными. Чаще всего в жертву приносили петуха, курицу, козла. Со временем остались только предметы.

Однако еще в XIX веке строители часто делали символический заклад на голову реального человека. Считалось, что так дом будет крепче. После ритуала человек быстро умирал, при этом провести его могли и без ведома жертвы.

Кикимора от плотника

Щепки от первого венца прятали в центр основания, чтобы тайны домочадцев были надежно скрыты от соседей и вообще посторонних. После установки матицы — центральной балки для плотников устраивали настоящий пир. Вообще плотников и печника всячески привечали — сытно кормили и вовремя расплачивались. Ведь от их рабочего настроения зависела атмосфера в будущем доме. К тому же люди верили, что и плотники, и печники владеют особой магией. И если они недовольны платой, то могут оставить куколку из щепок, которая позже станет кикиморой и будет изводить семью.

Святая вода и кот