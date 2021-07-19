Как Рузвельт выступал перед публикой с пулей в груди

В 1912 году Теодор Рузвельт баллотировался в президенты от Прогрессивной партии. Во время предвыборной кампании в Милуоки, штат Висконсин, он подвергся нападению фанатика и получил ранение. Почему будущий президент не погиб и как ему удалось выступать в течение полутора часов перед публикой с пулей в груди, читайте в материале “Рамблера”.

Фото: George Prince, Washington, D.C. George Prince, Washington, D.C.

14 октября 1912 года Рузвельт должен был отправиться в муниципалитет, чтобы произнести речь перед своими избирателями. Едва он успел сесть в открытую машину, как с расстояния около трех метров в него выстрелил человек невысокого роста. Пуля попала Рузвельту в грудь, пробив футляр от очков и толстую рукопись с речью, которую он намеревался произнести. Покушавшегося на будущего президента человека успели повалить на землю, прежде, чем он выстрелил снова.

Рузвельта отнесли на кухню отеля, из ресторана которого он собирался отправиться в муниципалитет, и настоятельно рекомендовали отказаться от запланированной поездки и выступления. Однако Рузвельт отказался переносить встречу с избирателями, отправился в муниципалитет и выступал с речью в течение полутора часов. В начале выступления он рассказал, что в него стреляли и показал окровавленную рубашку, отметив, что для него одной пули мало.