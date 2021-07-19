Как Рузвельт выступал перед публикой с пулей в груди

В 1912 году Теодор Рузвельт
баллотировался в президенты от Прогрессивной партии. Во время предвыборной кампании в Милуоки, штат Висконсин, он подвергся нападению фанатика и получил ранение. Почему будущий президент не погиб и как ему удалось выступать в течение полутора часов перед публикой с пулей в груди, читайте в материале “Рамблера”.
Фото: George Prince, Washington, D.C.George Prince, Washington, D.C.
14 октября 1912 года Рузвельт должен был отправиться в муниципалитет, чтобы произнести речь перед своими избирателями. Едва он успел сесть в открытую машину, как с расстояния около трех метров в него выстрелил человек невысокого роста. Пуля попала Рузвельту в грудь, пробив футляр от очков и толстую рукопись с речью, которую он намеревался произнести. Покушавшегося на будущего президента человека успели повалить на землю, прежде, чем он выстрелил снова.
Рузвельта отнесли на кухню отеля, из ресторана которого он собирался отправиться в муниципалитет, и настоятельно рекомендовали отказаться от запланированной поездки и выступления. Однако Рузвельт отказался переносить встречу с избирателями, отправился в муниципалитет и выступал с речью в течение полутора часов. В начале выступления он рассказал, что в него стреляли и показал окровавленную рубашку, отметив, что для него одной пули мало.
На самом деле Рузвельт принял совершенно правильное решение, отказавшись от немедленного вмешательства врачей и извлечения пули из груди. Позже рентген показал, что пуля вошла в грудь Рузвельта на 76 мм, легкое оказалось не пробито, ранение не было опасно для жизни. Извлекать пулю, по мнению врачей, было гораздо опаснее, чем оставить все как есть. В итоге Рузвельт носил эту пулю в груди всю жизнь.