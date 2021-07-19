Открыт прием заявок на Lexus Design Award 2022

Lexus объявил о старте приёма заявок на участие в конкурсе Lexus Design Award 2022. Заявки принимаются с 13 июля по 10 октября 2021 года на сайте LexusDesignAward.com.

Имена наставников и жюри Lexus Design Award 2022 будут объявлены осенью этого года.

Жюри рассмотрит заявки со всего мира и выберет шесть финалистов, имена которых станут известны в начале 2022 года.

Четыре всемирно известных лидера дизайн-индустрии выступят в качестве наставников для финалистов премии.

Lexus поддержит разработку прототипов проектов финалистов, выделив 3 000 000 японских иен для каждого проекта.

Весной 2022 года участники представят свои финальные проекты жюри, которое затем выберет одного победителя Гран-при.

Российский этап конкурса Lexus Design Award Russia Top Choice 2021 стал рекордсменом международной премии по количеству поданных заявок.

Фото: Lexus Lexus

Lexus объявил о старте приёма заявок на участие в Lexus Design Award 2022. Международный конкурс в области дизайна стартовал в 2013 году и уже девятый год воспитывает и поддерживает новое поколение дизайнеров. Множество выдающихся деятелей мировой креативной индустрии внесли щедрый вклад в поддержку миссии Lexus Design Award и превратили конкурс в постоянно развивающуюся платформу для создания инноваций в дизайне, ведущих к лучшему будущему. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 10 октября 2021 года. Имена членов жюри и наставников Lexus Design Award 2022 станут известны осенью этого года.

Lexus

В России из года в год становится всё более популярным локальный этап конкурса Lexus Design Award Russia Top Choice, привлекая всё большее число дизайнеров, желающих проявить себя. По результатам Lexus Design Award 2021 из 2079 работ, отправленных участниками из 66 стран, 354 были поданы из России, что стало европейским рекордом по количеству молодых талантов из одной страны, принявших участие в борьбе за международную премию.

Lexus

Идеи, предлагаемые в рамках конкурса новым поколением дизайнеров, должны учитывать не только три фундаментальных принципа бренда Lexus — предвосхищать, внедрять инновации и интриговать, — но и потребности общества будущего. Проекты участников должны отвечать на глобальные вызовы, стоящие перед следующими поколениями, и предоставлять привлекательные и новаторские способы внести свой вклад в развитие устойчивого счастливого будущего. Бренд ищет захватывающий дизайн, который пересекается с продуманными решениями и сможет улучшить жизнь общества в самых разных обстоятельствах.

Lexus

Главным отличием премии Lexus Design Award от других конкурсов дизайна является система наставничества, в которой четыре всемирно известных эксперта помогают финалистам полностью раскрыть потенциал своих идей и дают персональные рекомендации при создании и развитии прототипов их проектов.

Бесценный опыт, полученный от настоящих лидеров мирового дизайна, станет одной из главных наград за участие в конкурсе.

Ещё одна важная черта премии — идея каждого лауреата должна быть направлена на решение проблем в современном обществе. Жюри обращает отдельное внимание на работы, которые могут действительно улучшить жизнь людей в ближайшем будущем.

Lexus

За всю свою историю Lexus Design Award продемонстрировал 90 творческих работ и отметил таланты 139 человек и команд, которые с помощью выдающегося дизайна помогли сформировать лучшее будущее.