«Заставят больше работать»: россияне о четырехдневке

18 июля агентство РИА Новости опубликовало результаты исследования онлайн-сервиса поиска работы SuperJob. Опрос проходил с 27 июня по 6 июля. Идею о четырехдневной рабочей неделе поддержали сорок четыре процента респондентов. Однако тридцать четыре процента отрицательно отнеслись к этой идее, так как опасаются сокращения своих доходов. «Рамблер» собрал мнения россиян по этому вопросу. Орфография и пунктуация авторов сохранены.

Фото: Кадр из фильма "Дьявол носит Prada" Кадр из фильма "Дьявол носит Prada"

Одни пользователи Сети предположили, что при четырехдневной рабочей неделе количество рабочих часов увеличится. Такое изменение может стать проблемой для людей с детьми. Другие считают, что зарплату действительно сократят, но объем работы только возрастет. Поэтому неоплачиваемые переработки будут неизбежны.

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Третьи уверены, что лишний выходной только увеличит количество алкоголиков. Некоторые же опасаются, что сокращение зарплаты при четырехдневке повлияет и на сумму пенсионных выплат.

Впрочем нашлись и оптимисты, которые одобряют еще один выходной, необходимый им для саморазвития или для того, чтобы уделять больше времени семье и дому.

Коля Абашин: «Про четырехдневную рабочую неделю скажу так, для нас это просто добавит один выходной день, в который 30% людей будут тупо бухать!»

Любовь Бородина: «Я вообще не пью. Но на четырехдневку согласна, мне есть, чем заняться дома».

Григорий Кирх: «Упадет производительность и объемы. Ничего хорошего. Работать надо по 15 часов по 6 дней в неделю».

Максим Александрович: «И не просто снизят зарплату, а еще и заставят больше работать. Будут больше работать и меньше получать».

Галина Сергеева: «Мы работаем на четырехдневке, по зарплате очень сильно сказалось, так что ничего хорошего нет». «Мы работаем на четырехдневке, по зарплате очень сильно сказалось, так что ничего хорошего нет».

Игорь Баталов: «У меня знакомая в Калининграде работает на четырехдневке, зп 30 т.р. для нее, говорит, нормально, т.к. муж не лентяйничает и тоже работает». «У меня знакомая в Калининграде работает на четырехдневке, зп 30 т.р. для нее, говорит, нормально, т.к. муж не лентяйничает и тоже работает».

Костя Трошин: «Ничего хорошего точно не будет. Пусть лучше зарплату и пенсии повысят до хотя бы самых небогатых европейских стран».

Виктор Белокопытов: «Работать заставят как за 5, а зарплату снизят до 4 дней, вот и вся арифметика в России!»

Григорий Орлов: «Четыре дня по 10 часов и 3 выходных, возможно так». «Четыре дня по 10 часов и 3 выходных, возможно так».

Влад Маринов: «А как хотели-то, меньше работать, также получать?? В России же такое не работает».

Павел Родионов: «Что 5 дней, что 4 дня, денег все мало всем, так при 4дневке хоть время для саморазвития будет, кругозор шире; больше увидите возможностей. Конечно, кто-то также на диване будет лежать и кричать что мало денег». «Что 5 дней, что 4 дня, денег все мало всем, так при 4дневке хоть время для саморазвития будет, кругозор шире; больше увидите возможностей. Конечно, кто-то также на диване будет лежать и кричать что мало денег».

Антон Петовраджи: «Работу все равно попросят выполнить, значит нагрузка часов увеличится, а зп сократят и глазом не моргнут....»

Иван Василенко: «Я так и сделаю. С чего это я должен платить столько же при сниженных объемах труда?!»

Кирилл Мельников: «С чего это??? Сделать 10 часовой рабочий день и все! Рабочие часы те же, но 4 дня в неделю. Чем плохо?» «С чего это??? Сделать 10 часовой рабочий день и все! Рабочие часы те же, но 4 дня в неделю. Чем плохо?»

Кристина Козлова: «Конечно снизят, ведь у многих зп зависит от количества отработанных часов». «Конечно снизят, ведь у многих зп зависит от количества отработанных часов».

Алексей Смирнов: «Я столько не зарабатываю, чтобы 3 дня бухать». «Я столько не зарабатываю, чтобы 3 дня бухать».

Алена Стародубова: «Честно скажу, мечтаю о трёх выходных, т.к. из-за домашних хлопот иду на работу выжатая».

Владимир Платан: «А значит ещё пенсия по средней з/п начисляется, средняя зарплата сократится, так какую пенсию получать будут?»

Михаил Харитонов: «Вообще-то предлагали сделать четырехдневку за счет увеличения рабочего дня». «Вообще-то предлагали сделать четырехдневку за счет увеличения рабочего дня».

Денис Стефаненков: «Как по мне очень хорошо, будет больше времени на личную жизнь, а соответственно люди станут менее агрессивными и более довольными, а если уж очень захочется поработать то в выходные можно халтурить».

Наталья Анисимова: «Можно сделать 4дневку, просто количество часов в день прибавить. Таким образом зарплата не должна будет уменьшиться». «Можно сделать 4дневку, просто количество часов в день прибавить. Таким образом зарплата не должна будет уменьшиться».

Сергей Захаров: «При четырёхдневке у нас прибавится один выходной, а это значит, что нужны деньги на него, расходы повысятся на 33,(3)%. Следовательно, при четырёхдневке работодатели будут обязаны увеличить текущую зарплату на эту сумму». «При четырёхдневке у нас прибавится один выходной, а это значит, что нужны деньги на него, расходы повысятся на 33,(3)%. Следовательно, при четырёхдневке работодатели будут обязаны увеличить текущую зарплату на эту сумму».