Любовь втроем и фобия: неожиданные факты о Маяковском

19 июля родился один из самых ярких поэтов своей эпохи Владимир Маяковский. Его произведения узнаются с первой строчки, а о его романах ходили легенды еще при жизни. Кроме того, он успел проявить себя как режиссер, актер, сценарист, художник и рекламщик. «Рамблер» вспомнил самые интересные детали из жизни поэта.

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Дворянские корни и фобия

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Поэт говорил, что его отец был казаком, а мать — украинкой. Но певец пролетариата не уточнял, что его отец был еще и дворянином, хотя и обедневшим. С отцом связана и главная фобия поэта. Он умер от заражения крови, когда укололся иголкой. Поэтому Владимир Маяковский никогда не пользовался булавками, гвоздями, иголками и вообще острыми предметами. Также отчаянно боялся бактерий и вирусов. При нем всегда было мыло, он тщательно мыл руки, посуду, овощи и фрукты и не делился столовыми приборами.

Выгнали из гимназии и не взяли на фронт

Маяковский так и не получил законченного среднего образования, в 1908 году его исключили из гимназии за неуплату. Кстати, одно время он учился с братом поэта Бориса Пастернака . Когда началась Первая мировая война Маяковский захотел пойти на фронт добровольцем, но ему отказали — к тому времени он уже трижды побывал в тюрьме за политическую деятельность.

Лесенка

Фирменный стиль поэта — стихотворная лесенка. Маяковский утверждал, что такая форма лучше отражает его интонацию. Однако многие подозревали в этом расчет — ведь в журналах тогда платили за количество строк, а не знаков.

Игрок

Владимир Маяковский был очень азартным человеком, часами пропадал в казино, любил бильярд. В последнем увлечении компанию ему составлял Михаил Булгаков , несмотря на идеологический конфликт. Ради игры поэт регулярно ездил в Париж, ведь в Советском Союзе довольно быстро азартные игры запретили.

Любовь втроем

Поэт был влюбчивым и темпераментным человеком, но главной женщиной его жизни стала Лиля Брик . Несмотря на роман с поэтому, она не уходила от мужа, а одно время они вообще жили вместе — в духе модных тогда идей свободной любви. И хотя Владимир Маяковский иногда увлекался и другими женщинами, на его отношение к Лиле оставалось неизменным.

«Я люблю, люблю, несмотря ни на что и благодаря всему, любил, люблю и буду любить, будешь ли ты груба со мной или ласкова, моя или чужая. Всё равно люблю. Аминь Любовь это жизнь, это главное. От неё разворачиваются и стихи и дела и всё пр Без тебя (не без тебя «в отъезде», внутренне без тебя) я прекращаюсь. Это было всегда, это и сейчас».

Сама Брик относилась к нему насмешливо и любила дразнить, намеренно вызывая его ревность. Кстати, до встречи с Лилей у поэта был роман с ее младшей сестрой Эльзой. Позже она безропотно уступила его сестре. Последней любовью Маяковского и свидетельницей его самоубийства стала актриса Вероника Полонская

Внебрачные дети

Владимир Маяковский не был женат, но у него было двое детей: скульптор Никита Лавинский от сотрудницы «Окон сатиры РОСТА» Елизаветы Лавинской и Хелен Патрисия Томпсон от эмигрантки Елизаветы Зиберт. В 1929 году в Ницце поэт единственный раз увидел свою дочь.

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