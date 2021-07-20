Как скопцы стали одной из влиятельных общин России

Способов втянуть человека в секту, а затем в ней удержать, существует немало. Но у всех них есть общая черта – они обещают адептам власть, деньги или райскую благодать после смерти. Разумеется, ничего не дается просто так – необходимы серьезные жертвы. Чем более жестоки к себе адепты сект, тем более они сплочены и верны идее, ведь хочется верить, что муки были приняты не зря. Отличным примером такого фанатичного самопожертвования и сплоченности являлись российские скопцы – богатые и могущественные кастраты.

Во второй половине XVIII столетия отступников от канонических религий почти уже не преследовали и а Руси объявилось немало странных сект. Одной из наиболее многочисленных и таинственных из них были хлысты. Эти люди называли свои общины «кораблями», а себя – «людьми божьими».

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Под внешней строгостью этой секты скрывались достаточно своеобразные ритуалы. Достаточно сказать, что службы, или как говорили сами хлысты – «радения», заканчивались «свальным грехом», то есть, говоря современным языком – групповым сексом. Отдельные черты этой секты позаимствовали современные культы , основанные самозванцами.

В дверь одного такого «корабля», обосновавшегося в Орловской губернии, на закате просвещенного XVIII столетия постучал нищий немой бродяга. Возглавлявшая общину Акулина Ивановна, которую все называли «богородицей», велела впустить бедолагу.

Немой объяснил женщине знаками, что он беглый крепостной, скрывающийся от рекрутской повинности. Он просил принять его в «корабль» и дозволить остаться в общине. После недолгого размышления Акулина Ивановна приняла мужчину в секту и тут же произошло чудо – немой заговорил!

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Беглый крестьянин назвался Кондратием Селивановым, а немым он, якобы был от рождения. Конечно, это была ложь, но ее «богородица» смогла эффективно использовать для укрепления авторитета. Было объявлено, что Селиванов – «сын божий» и родила его для мирской жизни сама Акулина.

Это сразу же сделало Кондратия вторым человеком общины после «богородицы». Но Селиванов сильно отличался от других хлыстов – он не принимал участия в разврате, а вместо этого много молился и читал духовные книги.

Спустя время он жестко обвинил хлыстов в распутстве и стал настаивать на том, что единственный способ совладать с искушением – это добровольное лишение себя физической возможности блудить. Подавая пример другим адептам, он кастрировал себя каленым железом и потребовал, чтобы так поступили и остальные.

Но как оказалось, братья и сестры оказались не готовы к таким самопожертвованиям и отвернулись от Кондратия. В итоге Селиванову пришлось уйти из приютившего его «корабля» и искать свой путь к Богу самостоятельно.

Селиванов обосновался в Тамбовской губернии, где создал свой «корабль». Несмотря на схожую с хлыстами организацию, его секта разительно отличалась, в первую очередь целомудрием и строгостью к себе и другим. Себя Кондратий стал величать не иначе как «сын божий» и «искупитель», а своей миссией на земле называл спасение человечества от похоти.

Основным способом борьбы новый пророк считал «сокрушение пагубного змия», что можно было понимать как образно, так и дословно. Процесс борьбы со «змием» Селиванов называл «огненным крещением», которое было не чем иным, как варварской кустарной кастрацией.

Оскоплению подвергались все вступавшие в ряды секты. Мужчинам операцию проводил особый мастер, а женщинам – обученная старуха. Так как специалистов было немного, нередко сектанты оскопляли друг друга не дожидаясь прихода в село мастера, а иногда кастрировали себя сами.

Различали два вида оскопления. Самым простым способом была «первая печать», под которой понимали «отсечение яичек вместе с частью мошонки после предварительного стягивания мошонки, выше захваченных яичек, толстою ниткой, тесемкой или веревкой» (Пеликан Е., «Судебно-медицинские исследования скопчества»).

Но это был не самый большой религиозный подвиг. Подвергшиеся такому оскоплению могли вступать в половые связи и лишь лишались возможности продолжать свой род. Сектант, который решил максимально защитить себя от мирских соблазнов, принимал «вторую печать» или «царскую». В этом случае удалялись не только яички, но и половой член. Иногда скопцы заходили еще дальше и удаляли себе даже соски.

Чтобы избежать непроизвольного мочеиспускания, скопцы прибегали к различным хитростям. Чаще всего они вставляли в отверстие уретры специально изготовленные шпеньки из свинца или олова. Их помещали в мочеиспускательный канал сразу после операции еще и для того, чтобы не допустить его зарощения.

Женщинам, вступавшим в секту, удаляли клитор и половые губы. Очень редко производили операцию по отсечению грудей. В отличие от мужчин, они не теряли после ритуала детородную функцию. Известны примеры, когда, покинувшие секту женщины, выходили замуж и рожали детей.

В секту старались втягивать богатых крестьян, которые, в свою очередь, могли заставить вступить в секту своих должников, шантажируя их и обещая все простить. Вообще, финансовая составляющая в секте была очень сильна – не имея возможности передать свои капиталы детям, скопцы завещали их братьям и сестрам. В результате община богатела и втягивала в свои сети новых и новых адептов, действуя уговорами и шантажом.

Скопцы охотно помогали друг другу деньгами, так как от роста благосостояния каждого зависела влиятельность всей секты. Поэтому было немало и тех, кто вступал в их ряды из меркантильных побуждений, мечтая такой ценой вырваться из нищеты. Самым ужасным было то, что иногда старшие родственники оскопляли детей из своей семьи, не оставляя им выбора в жизни.

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Скопцы. Фото конца XIX века

Количество скопцов стремительно росло и в их сети все чаще попадали влиятельные люди и их дети. Это не могло оставаться незамеченным и вскоре против сектантов начались гонения. Первый суд над скопцами состоялся в 1772 году. По его решению 300 адептов, вместе с основателем секты Кондратием Селивановым были отправлены в ссылку в Сибирь.

По дороге Селиванову удалось бежать, после чего он спокойно продолжил проповедовать. Личность этого таинственного человека окружена множеством домыслов. Наиболее известным из них является слух о том, что Кондратий – это Петр III, то есть законный император, свергнутый своей супругой Екатериной II.

Расцвет секты пришелся на царствование Александра I. Скопцов перестали преследовать, а в дом Селиванова запретили появляться полиции. Кондратий больше ничего не опасался и лично оскоплял юношей и мужчин прямо у себя дома. Совершенно очевидно, что у секты были могущественные покровители.

Но все закончилось в 1820 году, когда один из царских фаворитов, герой войны 1812 года граф Милорадович узнал, что в секту оказались втянуты два его племянника. Дело довели до суда и Селиванова арестовали. Главного скопца приговорили к ссылке в отдаленный монастырь Суздальской губернии, где он умер в 1832 году, будучи глубоким старцем.

Но со смертью Селиванова секта не исчезла – количество скопцов на территории Российской империи составляло несколько десятков тысяч и их ряды постоянно пополнялись. Место Селиванова занял моршанский купец первой гильдии Максим Плотицын.

В 1869 году новый глава скопцов попался на взятке должностному лицу. Это преступление стало поводом для обыска в доме Плотицына, в ходе которого нашли 30 миллионов рублей – невероятные по меркам того времени деньги.

Дело Плотицына в очередной раз привлекло внимание к скопцам и началась новая волна преследований. При Александре II в Сибирь отправляли не только самих сектантов, но и всех, кто каким-то образом был с ними связан.