Самые опасные обитатели Черного моря

Одними из самых популярных мест отдыха жителей десятков стран мира являются черноморские курорты, располагающиеся на территориях пяти государств – России, Турции, Украины, Болгарии и Грузии.

Фото: Русская семерка Русская семерка

А ведь в Черном море водятся более десяти опасных для людей биоорганизмов. Хотя, как говорят специалисты, если не провоцировать контакт с ними, в большинстве случаев можно избежать неприятных последствий. По официальным данным биологов, ежегодно в мире от укусов морских животных страдают свыше 50 тысяч человек.

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Катраны и медузы

По словам директора одной из украинских гидробиологических станций Олега Ковтуна, акула катран, которая водится в Черном море, может причинить вред человеку своими ядовитыми шипами. Эти острые наросты способны пробить гидрокостюм аквалангиста, если акула будет атаковать. Рыбаки тоже рискуют получить подобные травмы, случайно выловив катрана сетями вместе с другими видами рыб. В результате в организме пострадавшего активизируются воспалительные процессы, возникают отеки, гиперемия.

Как писал в своей книге «Гидроиды и гидромедузы морских солоноватоводных и пресноводных бассейнов СССР» известный популяризатор советской науки автор Донат Наумов, риск контактов с медузами корнерот и аурелией связан с наличием у этих обитателей Черного моря стрекательных клеток на лопастях – при соприкосновении с медузами можно получить ожоги, особенно это опасно для глаз человека.

Рыба-меч, морской кот и скорпена

Старший научный сотрудник ЮгНИРО кандидат биологических наук Владимир Коркош, который сам совершал многократные погружения в глубины Черного моря с аквалангом, тоже поделился своими соображениями по поводу некоторых обитателей черноморских морских глубин. По наблюдениям Владимира Васильевича, если позволяют гидрологические условия, в Черное море, случается, заходит рыба-меч. Этот обитатель морей назван так из-за своей вытянутой верхней челюсти, используемой в качестве оружия при нападении или самозащите. Коркош отмечает, что особенно опасна меч-рыба, если ранена.

Еще один «шипообразный» обитатель Черного моря – скат морской кот. В. Коркош заверяет, что первым он на человека никогда не нападает, но если его потревожить (к примеру, схватить за хвост), удар костным шипом может быть крайне болезненным. Известны случаи, когда морской кот пробивал этим орудием сапоги рыбаков-промысловиков.

Морской ерш (скорпена) также имеет ядовитые шипы и колючки. Дотронувшись до них, человек получает язвы, которые потом долго не заживают. У пострадавшего поднимается температура, отекают конечности.

Морской дракончик (морская змейка) и рыба-звездочет

Эту ядоносную рыбу Владимир Коркош считает наиболее опасной для человека, поскольку ее колючки чрезвычайно ядовиты. Купальщик может нечаянно наступить на морского дракончика, зарывшегося в песок, а неосторожный аквалангист – схватить змейку во время подводного плавания. Последствия от ее укусов будут ощутимее, чем от укусов скорпены. Пострадавшего может парализовать, реже дело доходит до смертельного исхода, но в любом случае раны от уколов морского скорпиона очень долго заживают.