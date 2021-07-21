Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
Войти в почту

Ребенка, поймавшего акулу на удочку, сняли на видео

Елизавета Назарова
3 часа назад
Мальчик в американском городе Норт-Вайлдвуд, расположенном в штате Нью-джерси, поймал акулу на удочку. Его сняли на видео. Об этом сообщает телеканал CBS Philly.
Видео сняла женщина-очевидец. Она гуляла по пляжу вместе с дочерью и увидела толпу людей. Они рассматривали акулу, которую на удочку поймал 12-летний мальчик.
«Я почувствовал натяжение лески и то, что добыча уходит на глубину. Я понял, что поймал что-то крупное. Сначала я думал, что это полосатый окунь, но затем осознал, что поймал акулу», — рассказал он.
После того, как мальчик выловил рыбу, он отпустил ее в океан и пошел заниматься серфингом. Он надеется, что в будущем сможет выловить рыбу покрупнее.
Ранее "Рамблер" сообщал, что акула откусила ногу мужчине на парашюте.
Истории,Видео,CBS,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители