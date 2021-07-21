Ребенка, поймавшего акулу на удочку, сняли на видео

Мальчик в американском городе Норт-Вайлдвуд, расположенном в штате Нью-джерси, поймал акулу на удочку. Его сняли на видео. Об этом сообщает телеканал CBS Philly.

Видео сняла женщина-очевидец. Она гуляла по пляжу вместе с дочерью и увидела толпу людей. Они рассматривали акулу, которую на удочку поймал 12-летний мальчик.

«Я почувствовал натяжение лески и то, что добыча уходит на глубину. Я понял, что поймал что-то крупное. Сначала я думал, что это полосатый окунь, но затем осознал, что поймал акулу», — рассказал он.