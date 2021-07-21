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Почему раньше русские так боялись показывать пальцем на человека

Русская семерка
2 часа назад
Русских с детства учат не показывать на другого человека пальцем, это неприлично и некрасиво. Объяснить, откуда это пошло, сложно, ведь указательный палец даже называется так, что сразу ясно, для чего он. Психологи говорят, что этот жест означает агрессию и некий намек на убийство копьем или стрелой, ссылаясь на вавилонский кодекс царя Хамурапи. Давайте выясним, почему русские тоже воспринимают этот жест как агрессивный?
Почему русские боялись показывать пальцем на человека
Фото: Русская семеркаРусская семерка

Пальцами защищались и пальцами подзывали чертей

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Между тем у многих народов с пальцами связаны различные суеверия – в Европе распространен сюжет про мальчика-с-пальчик, в котором женщина нечаянно отрубает себе палец, который превращается в мальчика и приносит женщине удачу.
Повсеместно распространено поверье, что если сложить пальцы каким-нибудь немыслимы образом, то клятва, которую произнесешь, будет недействительна.
На Дону есть поверье, что сложенная в кармане фига может служить защитой от колдуна. В Липецкой области верили, что если кто-нибудь крутит большими пальцами рук – значит, «зовет черта» и может стать одержимым.

Тыканье пальцем несло смерть

Российский историк Денис Александрович Ляпин считает, что запрет на «тыканье пальцем» имеет древний сакральный смысл. В своей работе «очерки этнографии Верхнего Подонья» он отмечает, что пальцам, а часто и всей руке человека, древние славяне приписывали колдовские силы, считая, что, тыкая пальцем, можно сглазить, убить, а прикосновением – вылечить.
В старину тыкать пальцем нельзя было не только на людей, но и в предметы. У восточных славян строго запрещалось показывать пальцем на луну и звезды, потому что боялись – если человек ненароком ткнет пальцем на «свою» звезду, она погаснет, а человек – умрет.

Палец – средство колдовства

В языческой медицине палец считался инструментом, которым колдун лечит или же причиняет боль. Прикосновениям, надавливанию, очерчиванию пальцем больного места придавалось некое «магическое» значение.
С пальцами связывали способность души оставаться в теле. Если страдающий человек слишком долго пребывал в агонии и никак не мог умереть, его тянули за большой палец ноги и верили, что таким образом ускорят его смерть.
Основу подобных суеверий следует искать в суровой жизни древних славян, где отсутствие пальцев действительно могло стоить человеку жизни, ведь без них он не мог развести огонь или воспользоваться оружием, чтобы добыть себе еду и защитить себя от врагов и зверей.
Через палец умирающий колдун мог передать свой дар другому человеку; а чтобы убитый нежитью не пришел к своему убийце, считали, что убийца должен слизнуть кровь с пальца убитого.
Особый страх у русских вызывал палец покойника, который использовали для лечения и наведения порчи, а воры даже делали из него свечу, которая якобы должна была им помочь – вызвать беспробудный сон у хозяев дома.
На Западной Украине пальцы использовали как... противозачаточное – не желающая беременеть невеста во время свадьбы должна была, садясь за праздничный стол, подложить под себя столько пальцев, сколько лет она не желала иметь детей.

Палец врага – амулет

С пальцами были связаны поверья у древних кочевников – скифов и сарматов. Из пальцев врагов они делали защитные амулеты, которые должны были сохранить их от болезней, и амулеты для наведения порчи на противников.
Археологические раскопки подтверждают, что ритуал отсечения пальцев и рук у поверженных врагов существовал на самом деле и был распространен по всему античному миру и на территории Великой Сарматии. Например, амулет из пальца был найден в Крыму, на раскопках у села Заветное (А.Н.Дзиговский, А.С. Островерхов «Культ руки у сарматов»).
Изготовление подобных магических вещей было связано с верой в то, что если колдун или какой-то человека завладеет частью тела другого человека, то его душа начинает служить новому хозяину. Возможно, с этим поверьем был связан и обычай, описываемый древним историком Геродотом – отрубать правые руки пленникам, которых приносили в жертву.
Впрочем, у этого обычая могло быть еще одно толкование – возможно, древние славяне считали, что на том свете им придется преодолевать некие препятствия, и им понадобятся там лишние руки, пальцы и ногти. С этим поверьем на севере России связан обычай хранить когтистые лапы медведя; а в Красноярском крае, в деревнях, где жили выходцы из Белоруси, было распространено поверье, что следует не выкидывать отрезанные ногти, а нужно складывать их в укромном месте, потому что они обязательно пригодятся, чтобы карабкаться на том свете на огромную скалу.
Некоторые этнографы считают, что культ пальцев и руки у древних славян был связан с поклонением некоему «Грозовому» божеству, подобному древне-славянскому Перуну. В этом культе руки, воздетые к небу, символизировали молитву к богам, а рука с растопыренными пальцами, вытянутая вперед ладонью вниз означало страшное проклятье.

Палец – жертва богам

Принесение пальца или его фаланги в жертву богам, как знак принадлежности им, знак добровольного рабства, был известен не только у русских, но практиковался у многих языческих народов. В Южной Америке, в Аргентине существует «Пещера рук», в которой 30 000 лет тому назад древние люди оставили отпечатки ладоней, и у многих из них отсутствовали фаланги пальцев. Этнографы считают, что добровольное отрезание пальца было ритуальной жертвой духам–покровителям.
Подобный обычай стал распространен в средние века в Японии, где самураи после запрета их самоубийства вследствие смерти хозяина стали отрубать себе пальцы – в знак добровольной жертвы богам.
Скорее всего, именно обычай приносить фалангу указательного пальца в жертву языческим божествам, привел к тому, что с этим пальцем стали связывать некую исходящую из него темную силу, и как следствие, появился запрет на тыканье этим пальцем во что бы то ни было.
Истории,Денис Ляпин,
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