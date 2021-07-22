Каждый раз как последний: история дегустатора Гитлера

И у великих злодеев есть базовые потребности — такие же, как у остальных людей. Например, сон и питание. При этом не все они могут позволить себе спокойно наслаждаться отдыхом и пищей.

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У Адольфа Гитлера в свое время развилась паранойя по поводу того, что его могут отравить. Поэтому у фюрера была целая команда людей, которые предварительно проверяли его пищу на наличие посторонних добавок. Одной из таких была Марго Вёльк, женщина с довольно печальной историей.

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Во время Второй Мировой войны Адольф Гитлер более двух лет провел в «Волчьем логове». Это был специально обустроенный комплекс вермахта в лесу Гёрлиц, недалеко от польского города Растенбурга. «Вольфсшанце» состояло из более 80-ти бункеров и укрепленных строений. Снаружи комплекс был загражден колючей проволокой, а вся близлежащая территория — заминирована. Повсюду стояли наблюдательные вышки, пулеметные и зенитные позиции. В «Вольфсшанце» работали около 2 тысяч человек, имелись сад, теплицы, огород

Казалось бы, тут было все, чтобы спокойно и безопасно укрываться от внешнего мира. Но Гитлер продолжал опасаться за свою жизнь, и события 20 июля 1944 года показали, что не зря. Именно в «Вольфсшанце» было организовано покушение на фюрера, которое завершилось провалом и многочисленными казнями виновных в заговоре.

Естественно, Гитлер с опасением относился и к пище, которую подавали ему на стол. Поэтому он принял решение нанять целую команду дегустаторов. Состояла она только из женщин. На протяжении нескольких лет 15 молодых немок пробовали всю «гитлеровскую» еду, чтобы проверить, нет ли в ней яда. Любая тарелка для дегустатора могла стать последней в жизни Но у них не оставалось выбора.

О «ядовитой бригаде» впервые стало известно в 2013 году. Единственная уцелевшая из дегустаторов Марго Вёльк дала интервью немецкому журналу Spiegel, где рассказала, как ей приходилось работать.

В 1941 году союзники уничтожили квартиру ее родителей в Берлине. Вместе с семьей Марго была вынуждена бежать в Польшу. По иронии судьбы, беженцы поселились неподалеку от «Волчьего логова», и в скором времени девушку завербовали в СС в качестве дегустатора блюд.

Кушанья были отменными – лучшие овощи, спаржа, болгарский перец и прочее. И всегда с гарниром из риса или макарон.

По словам Марго, нацисты каждое утро забирали ее и других девушек и отвозили в «Волчье логово». Там с 11 до 12 часов нужно было пробовать пищу. После этого нацисты ждали еще час – на случай, если яд подействует позже. И только потом фюрер спокойно садился за обеденный стол.

Гитлер был вегетарианцем, и предпочитал продукты высшего качества. Ему привозили белую спаржу, великолепные спелые фрукты, перец и цветную капусту.

Блюда на столе Гитлера всегда были свежими и вкусными. Много овощей, сладостей, молоко, обожаемые Гитлером пирожные. Но вот аппетита у дегустаторов совсем не было, так как каждый завтрак, обед или ужин мог стать для них последним. Во время приема пищи многие плакали страха, а позже — от радости, что остались в живых.

После неудавшегося покушения на Гитлера 20 июля девушкам запретили покидать «Вольфсшанце». Их разместили в здании старой школы на территории убежища. Там за ними пристально следили нацисты. Однако это не помешало одному из офицеров СС однажды пробраться в школу и изнасиловать Марго.

20 ноября 1944 года Красная Армия подошла к «Волчьему логову», и Гитлер вынужден был вернуться в Германию. Один из офицеров посадил Марго на поезд до Берлина, остальным девушкам-дегустаторам спастись не удалось.

В 1946 году в Германии Марго, наконец, встретила своего супруга после долгих лет разлуки. Он вступил в ряды немецкой армии в 1939 году, но затем без вести пропал. Девушка была уверена, что ее муж погиб, но оказалось, что его долгое время держали в плену. Вместе они прожили 36 лет, в 1980 году Карл скончался.