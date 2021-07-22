Чем русские бани смущали европейцев

В бане на Руси все равны. Эта поговорка возникла, судя по всему, вследствие старинного обычая совместного мытья в бане, не взирая на пол и сословные принадлежности.

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«Стоглав» был против банного равноправия

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Первым официальным документом, засвидетельствовавшим равные права моющихся в бане, был сборник решений Стоглавого собора 1551 года («Стоглав»), в котором с возмущением упоминалось о совместном, «без зазору», мытье псковских мужчин и женщин, а также иноков и инокинь. «Стоглав» запрещал подобный способ париться и мыться как богохульный.Историки утверждают, что инициатором этого запрета был ни кто иной, как царь Иван Грозный, насмотревшийся банного «разврата» во время визита в Псков.

Долгая история запретов на общее посещение бань

Впоследствии на Руси неоднократно предпринимались попытки запретить совместное посещение бань мужчинами и женщинами, но все они касались общественных (или, как тогда их называли, торговых) мест парения и омовения – состоятельные люди ходили в бани для избранных, а практически каждая русская семья имела при доме свою собственную мыльню, куда чужаки, как правило, не допускались.

Менее чем через сто лет после запрета на общее омовение, исходившего от «Стоглава», аналогичное «вето» на совместную помывку наложили царским указом на Нижний Новгород, а в первой половине XVIII века Правительствующий Сенат своим указом распространил данный запрет «на Москву и ыные города» – предписывалось строить «особые», «разнополые» бани для «жонок и мужиков».

Российские историки пришли к выводу о том, что столь сравнительно частое запрещение банного полового равноправия на государственном уровне свидетельствует о формальном исполнении подобных указов. Тем более что, по мнению исследователя банной темы писателя Андрея Дачника, вопреки сложившемуся предубеждению, у россиян не было в традиции предаваться половому распутству в общих мыльнях.

Екатерина пошла на поводу у Запада?

Согласно Уставу благочиния, подписанного Екатериной II в конце XVIII века, банное равноправие полов в очередной раз запрещалось, причем в документе специально оговаривался возраст разнополых детей, которым разрешалось мыться среди представителей (представительниц) противоположного пола – это должны были быть мальчики и девочки до 7 лет. По этому Указу предписывалось возводить отдельные торговые (общественные) бани для мужчин и женщин.

Считается, что императрица, водившая тесные контакты с западными знаменитостями и переписывавшаяся с Денни Дидро и Вольтером, хотела таким образом продемонстрировать Европе цивилизованность России.

Между тем, из «банных» наблюдений, оставленных иностранцами после посещения нашей страны, вовсе не следует, что при совместном омовении мужчин и женщин между ними происходили какие-либо развратные вещи. К примеру, из мемуаров, написанных бароном Августином Майербергом (он был одним из зарубежных послов при царе Алексее Михайловиче) в XVII веке, следует, что в общественных банях мужчины и женщины мылись отдельно, разделяемые специальной перегородкой, но вход в эти помещения был общим. Обнаженные разнополые парящиеся не стеснялись общаться и совместно окунаться после бани в реку, что и шокировало иностранца. Аналогичные воспоминания от русских банных процедур остались и у голландца Яна Стрюйса, которого также поразил данный способ мыться, по мнению иностранцев, провоцирующий «любострастие».