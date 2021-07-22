Что стало с женой Дзержинского, которая была еврейкой

Во время Второй мировой среди поляков было много людей, которые помогали спастись евреям от преследования нацистов. "Рамблер" узнал подробнее, как сложилась судьба жены Феликса Дзержинского, которая была еврейкой.

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Феликс Дзержинский и Софья Мушкат интересовались идеями социализма. На этой почве в течение десяти лет они оба участвовали в запрещенных политических партиях. Жизнь состояла из участия в стачках, ссылках и побегах.

Софья родилась в обеспеченной еврейской семье. Видимо, кто-то из ее предков был богатым торговцем пряностями. Они познакомились в 1905-м году, но брак заключили только через пять лет. Тогда Феликсу было 33, а Софье 28.

Вскоре у пары родился сын Ян, однако молодую мать направили на вечное поселение в Восточную Сибирь. Ребенка она успела передать матери, чтобы он избежал тяжелой жизни.

Через некоторое время Мушкат тайно уехала за границу и перевезла туда ребенка. В Европе трудилась в различных политических организациях. Муж-революционер лишь пару раз приезжал к ней в гости, однако сын уже не узнавал своего отца.

Софья с ребенком приехала в Москву лишь в 1919-м году. Феликс по-прежнему был занят работой и рано умер. Так как жена не участвовала в политической деятельности так активно, проблем у нее не возникло. После ухода своего мужа Софья Сигизмундовна прожила более сорока лет и занималась агитацией в польском отделе политпропаганды.