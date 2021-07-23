Главные курьезы, происходившие на Олимпийских играх

Церемония открытия летних Олимпийских игр в Токио состоится 23 июля. «Газета.Ru» вспоминает наиболее резонансные ситуации, которые происходили в истории Игр.

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Увольнение из-за жестокой шутки 23-летней давности

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Режиммера церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр в Токио Кентаро Кобаяси отстранили от работы из-за шутки про Холокост более чем 20-летней давности. Данную информацию подтвердила глава оргкомитета Игр Сэйко Хасимото.

В 1998 году Кобаяси, выступая в одном из комедийных дуэтов, разбросал по сцене бумажных человечков, предложив "поиграть в Холокост".

Кобаяси подвергся критике со стороны центра Симона Визенталя. Организация занимается борьбой с проявлениями антисемитизма.

"Любой человек, каким бы творческим он ни был, не имеет права издеваться над жертвами нацистского геноцида. Любая связь этого человека с Олимпийскими играми в Токио оскорбила бы память шести миллионов евреев и стала бы издевательством над престижным турниром", - говорится в заявлении центра.

Сочи-2014 и нераскрывшееся кольцо

Первые в истории России зимние Олимпийские игры состоялись семь лет назад в Сочи. Тогда страна пребывала в эйфории от грандиозного спортивного праздника и восхищалась выступлениями российских атлетов, еще не подозревая, что спустя несколько лет допинговый скандал перечеркнет большинство позитивных эмоций от Игр и опустит национальную команду с первого места в неофициальном медальном зачете.

Церемония открытия сочинской Олимпиады по сей день остается одной из самых технологичных и инновационных за всю историю, однако и в ней случился забавный курьез. Одна из пяти снежинок, которая должна была превратиться в олимпийское кольцо, не раскрылась.

В этот момент трансляция на территории России была прервана, после чего включилась запись с генеральной репетиции, где все кольца были раскрыты, в то время как в остальном мире зрители наблюдали за случившимся конфузом.

Креативный продюсер и автор сценария церемонии Константин Эрнст появился на пресс-конференции, состоявшейся в последний день Игр, в футболке с нераскрывшимся кольцом, тем самым проявив серьезную самоиронию.

Позднее Эрнст заявил, что кольца являлись самой простой механической конструкцией и были выполнены идеально, в связи с чем с ними никогда не возникало проблем.

Как выяснилось в ходе расследования, кольцо было повреждено высотными рабочими из Ирландии, которые занимались крепежом конструкций.

Они уронили нераскрывшееся кольцо, однако из-за отсутствия видимых повреждений не стали никому сообщать об инциденте.

Украденный флаг

Во время праздничного ужина Олимпийского комитета США в преддверии закрытия Игр 1920 года в Антверпене один из посетителей мероприятия похитил олимпийский флаг. Находка обнаружилась спустя 77 лет, когда журналист брал интервью у призера тех Игр в соревнованиях по прыжкам в воду Хейга Приста.

Атлет признался, что украл флаг на спор - его подначил пловец Дьюк Каханамоку, выигравший на той Олимпиаде две золотые медали. Прист забрался по флагштоку и забрал стяг себе. Полиция не смогла отыскать вора, а потому торжественной передачи флага организаторам следующей Олимпиады-1924 в Париже так и не случилось.

В итоге Прист вернул МОК историческое полотнище лишь в возрасте 103 лет. Это произошло на конгрессе организации в Сиднее в преддверии летних Олимпийских игр 2000 года.

Отказ от голубей в чаше

На церемонии открытия Игр 1988 года в Сеуле в последний раз были запущены белые голуби. Давнюю олимпийскую традицию прервал инцидент, случившийся в ходе зажжения олимпийского огня.

Множество птиц, которые были с большим трудом собраны представителями оргкомитета для торжественного запуска в воздух, облюбовали Олимпийскую чашу.

Когда наступил момент зажечь огонь Игр, некоторые голуби мгновенно стали жертвами пламени, не успев покинуть постамент.

После того случая было принято решение отказаться от участия голубей в церемониях открытия и закрытия Олимпиад.

Неполный костер

Олимпиада-2010 прошла в канадском Ванкувере, а торжественное открытие впервые в истории Игр прошло на закрытом стадионе. Все шло гладко, пока не наступил самый важный момент церемонии - зажжение олимпийского огня.