Сколько президентов США «убил» вождь индейцев

Каждому народу присущи свои традиции, тайны и легенды. В Америке одной из таких легенд, которая дожила до нашего времени, стало таинственное проклятие Текумсе. На протяжении долгих лет это проклятие забирало жизни у президентов.

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А началось все с того, что один из умирающих вождей индейского племени на смертном одре произнес страшное проклятие. Если верить в его силу, то каждый глава государства, избранный в год, делящийся без остатка на 20, погибает.

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С чего начался конфликт

Известно, что в США между колонистами и племенами индейцев жесточайшая борьба за территории велась, начиная с XVII века. Наивные вожди верили «белым», заключали договора о мире и надеялись на добрососедство. Со стороны колонистов эти обещания не только не выполнялись, но и влекли за собой жестокие методы расправы. Так, по преданию, история относит нас к 1811 году. Между великим вождем племени Текумсе и действующим губернатором Гаррисоном произошел очередной конфликт. Власти тогда предложили племени выкуп за земли. Индейцы не согласились с этим предложением, что стало причиной начала жесточайших сражений, которые впоследствии переросли в так называемую войну Текумсе. В этой войне индейцы потерпели поражение. Умирая, великий вождь произнес страшное проклятие, с которого действительно началась череда смертей.

Проклятие в действии – верить или нет?

Первым в цепочке этого проклятия стал сам Гаррисон, который и был причиной конфликта. Губернатор Индианы в 1840 году был избран на пост президента. Ровно через месяц после вступления на пост главы государства он скончался от простудного заболевания. Было это совпадением или проклятие вступило в действие – судить сложно. Но именно с Гаррисона пошла цепочка загадочных смертей, которые во многом связывали с проклятием Текумсе.

Следующим в списке стал Авраам Линкольн. Дата его избрания в президенты как раз подходила под контекст предания. Став в 1860 году президентом, Линкольн погиб в 1865 году от огнестрельного ранения. Гарфилд был следующим – в 1880 году он занял пост главы государства и уже через год также трагически погиб от пули. В возрасте 25 лет от огнестрельного ранения скончался и Уильям Мак-Кинли. Следующим стал Уоррен Гардинг, избранный президентом в 1920 году. За ним из жизни трагически ушел Франклин Рузвельт. Седьмым в этой цепочке стал Джон Кеннеди. Его смерть была одной из самых странных. Впоследствии все эти смерти многие связали со страшным проклятием.