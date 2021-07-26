Почему Андреевский флаг стал символом русского флота

«С нами Бог и Андреевский флаг» - именно такие слова капитаны русских военных кораблей произносили, когда обращались перед боем к матросам. Для моряков царских времен Андреевский флаг в виде белого полотнища, пересеченного по диагонали двумя скрещенными синими полосами, считался святыней и символом их воинской славы. За всю историю добровольно флаг спустили только два раза. Однако почему именно это знамя стало символом русского флота?

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Святой Андрей и Русь

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До апостольства Андрей и его брат Петр были простыми рыбаками. По легенде после того, как Иисус был распят, ученики Христа бросили жребий, который должен был указать место их будущей проповеднической деятельности. Андрею выпала Скифия, которая впоследствии стала Русью, а потом уже Российской империей. По приказу Владимира Мономаха легенда о путешествии Андрея Первозванного по Руси была включена в «Повесть временных лет».

Многие века Андрей считался покровителем Руси и ее первым крестителем. В конце своей жизни апостол был распят на Х-образном кресте, который стал одним из христианских символов, часто использующихся в европейской геральдике.

Покровитель Петра

Андрея своим покровителем считал и первый император России Петр I. Как Андрей вырвал Русь из языческой дикости, так и Петр вывел Россию из феодального застоя, превратив ее в сильное европейское государство. В 1698 году Петр учредил первый в истории России орден, который был назван орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Награда вручалась за воинскую и государственную службу.

Для своего любимого детища – военного флота - император выбрал знамя с Х-образным Андреевским крестом. Таким образом Петр не только искал покровительства святого, но и отдавал дань памяти и уважения своему отцу - царю Алексею Михайловичу, при котором был утвержден первый флаг с косым Андреевским крестом - специально для трехмачтового галеона «Орел».

Петр I сам делал эскизы будущего флага, рисунки и сегодня хранятся в архиве. 11 декабря 1699 года крест официально был внесен в символику Российского флота. В 1720 году стяг приобрел современный вид. В корабельном уставе той эпохи было указано: «Флаг белый, поперёк этого имеется синий Андреевский крест, коим Россию окрестил он».