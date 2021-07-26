Почему гостям Ахматовой нужен был пропуск

Прима русской поэзии Анна Ахматова любила окружать себя таинственностью и порой сознательно давала пищу для самых невероятных домыслов. Подробности — в статье «Рамблера».

Фото: Портрет Ахматовой работы Ольги Кардовской Портрет Ахматовой работы Ольги Кардовской

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Ахматова ассоциируется с Петербургом так же, как Цветаева с Москвой. Причем сама Анна Андреевна также считала себя уроженкой Северной Пальмирой.

Однако родилась она в Одессе, правда, через года действительно переехала с родителями в поближе к столице — сначала в Павловск, а потом в Царское Село. Там же во время прогулки юная Анна нашла булавку в форму лиры. Находка стала ее талисманом — всю жизнь она верила, что это был знак ее будущего предназначения, а булавка принадлежала самому Пушкину.

Анна Андреевна любила красивые семейные предания. Она часто вспоминала, что среди ее предков по материнской линии была Анна Бунина, фактически первая русская поэтесса. Кстати, любопытный факт для сторонников феминитивов. Ахматова терпеть не могла само слово «поэтесса» и настаивала, чтобы ее именовали поэтом. Также она утверждала, что ее прабабушка Прасковья Федосеевна Ахматова была потомком хана Ахмата, и взяла ее фамилию, которую и прославила. Отец Анны попросил дочь не писать стихи под своей благородной фамилией Горенко, так как не считал поэзию солидным занятием. Он вообще считал чтение книг бесполезной тратой времени, хотя был потомственным дворянином, инженером-механиком флота.

Суеверная бунтарка

Юная Анна любила эпатировать общество. Во время отдыха в Крыму она ныряла с лодки и плыла к берегу, купалась даже в шторм, всюду ходила без шляпы и обуви, загорая дочерна. Такое поведение тогда считалось неприличным для барышни из хорошей семьи. О первом романе известно немногое. В 15 лет Анна посвятила стихотворение поэту Александру Федорову. В письме к мужу сестры она писала, что поэт клялся ей в любви и целовал ее.

Со своим первым мужем Николаем Гумилевым она познакомилась еще во время учебы в гимназии. Уже именитый поэт долго добивался ее руки, Анна тогда любила другого мужчину, Владимира Голенищева-Кутузова, друга по Царскому Селу, но безответно.

Будучи суеверной, Анна отказала поэту, так как во время прогулки по пляжу они увидели двух мертвых дельфинов, и Ахматова посчитала это дурным предзнаменованием. В конце концов приняв предложение Гумилева, она не скрывала, что не любит его, но при этом видела в нем свой рок.

Все были уверены, что брак не будет счастливым, родственники Гумилева на венчании не присутствовали, считая, что он совершает ошибку. Друзья называли их Гумилев и Гумильвица. Через два года, в 1912, у супругов родился сын Лев, но его воспитанием занималась бабушка.

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Анна Ахматова с мужем Н. С. Гумилёвым и сыном Львом

Формально Гумилев и Ахматова развелись в 1918 году, но фактически они перестали жить вместе еще в 1914.

В 1921 году поэт Николай Гумилев был расстрелян по обвинению в участии в антисоветском заговоре «Петроградской боевой организации Таганцева».

Модильяни и Николай II

И Гумилев, и Ахматова имели связи на стороне. В Париже Анна познакомилась с художником Амедео Модильяни, вспыхнул роман. Наследие этой любви — портреты Анны Ахматовой.

Вообще Анна Андреевна всегда была окружена мужчинами, обладая колдовским обаянием. Роман с художником Борисом фон Анрепом продлился вплоть до его отъезда в Англию после революции в России. Спустя много лет они встретятся в Оксфорде в 1965 году, когда Ахматова получит почетную степень доктора филологии. Краткой вспышкой стали ее отношения с композитором Артуром Лурье, но и он эмигрировал в 1922 году.

Она была замужем трижды, ее вторым мужем стал ученый-ассириолог Владимир Шилейко, третьим — искусствовед Николай Пунин. Причем Анна Ахаматова несколько лет жила вместе с Пуниным в одной квартире с его женой и дочерью. Все были несчастны, но разойтись не смогли.

Пунина арестовывали несколько раз, как и сына Ахматовой Льва. В 1935 году их обоих взяли по делу контрреволюционного заговора студентов. Ахматова приехала в Москву и с помощью Пастернака смогла передать прошение в Кремль на имя Сталина. Их освободили. Однако в 1949 году кошмар повторился — Николай Пунин был снова арестован и умер, отбывая срок.

После последнего его ареста Анна Андреевна оставила пальто мужа на вешалке как последнюю память. Пальто до сих пор висит в квартире-музее Ахматовой.

Анне Ахматовой приписывали много романов, но самый невероятный слух связывал ее с императором Николаем II. Еще до революции ходили сплетни о том, что сероглазый король в ее стихотворении — это сам царь, у которого действительно были серые глаза. А Лев Гумилев на самом деле сын последнего русского самодержца. Поэтесса никогда не подтверждала этих домыслов, но и не опровергала.

Воля призрака

Странно закончился еще один роман Анны Андреевны. Еще до войны она познакомилась с врачом Владимиром Гаршиным. Он преданно поддерживал ее, когда арестовали сына Льва, заботился в быту. Во время войны Ахматову эвакуировали в Ташкент, а он остался в Ленинграде. После смерти своей жены он в письме предложил Анне Андреевне выйти за него замуж. Однако позже передумал, объяснил, что во сне увидел призрак супруги, которая попросила его не жениться на поэтессе. Позже он его женой стала другая женщина.

Спасти сына

В 1938 году взяли Льва Гумилева. В 1945 году он вернулся в Ленинград, к матери. В 1949 году он снова был взят под стражу. Лишь после смерти Сталина он был освобожден и реабилитирован. А по делу 1938 года добился реабилитации только в 1975 году.

Страшные испытания отразились в поэме Ахматовой «Реквием». Ради того, чтобы попытаться вызволить сына из тюрьмы Анна Андреевна даже написала явно просоветский поэтический цикл стихов ««Слава миру!» и неоднократно подавала прошения. Но вернувшийся из второго заключения сын обвинил мать в недостаточном усердии.

Подруга-доносчица

Много лет Анна Ахматова была под негласным надзором НКВД, несколько раз она была в шаге от ареста. Непосредственное наблюдение осуществляла ее близкая подруга писательница Софья Островская, много лет являвшаяся осведомителем госбезопасности. Анна Андреевна видела в ней спасение от одиночества, хотя через некоторое время стала подозревать о ее связи с НКВД. Однако поэтесса чувствовала некоторую зависимость от этой женщины и не смогла разорвать отношения. Впрочем, Ахматова понимала, что люди из ее ближайшего окружения могут за ней следить и никогда не высказывалась на острые политические темы.

Жила в институте