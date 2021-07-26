Блюда цыганской кухни, которые могут удивить

Цыгане – это древний и самобытный народ, проживающий на всех материках, кроме Антарктиды. Они столетиями живут рядом с другими этносами, но даже не собираются ассимилироваться, сохраняя верность собственным обычаям, религии и законам. Разумеется, есть у цыган и свои особые кулинарные пристрастия, которые не всегда понятны представителям других наций.

Исследователь и писатель Николай Бессонов в своей книге «Цыганский альбом» утверждает, что кухня современных цыган представляет собой упрощенный вариант кулинарных предпочтений того народа, рядом с которым они проживают. Например, цыгане, живущие в России и Украине готовят борщи, щавелевый суп, голубцы, жарят котлеты.

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Но было время, когда ромы питались совсем не так и в их рационе были странные и даже шокирующие блюда, например, жареные ежи. В одной из книг 19 века, изданной в России, есть такая фраза: «Для любителей хорошего стола, цыганская кухня мало привлекательна». Почему так сложилось? Давайте разбираться.

Особое питание ромов в старые времена было связано не с убеждениями и даже не с религией, как можно подумать. Все дело в том, что кочевая жизнь просто не давала им баловать себя сложными, изысканными блюдами. Вся жизнь этих людей проходила в кочевье – их кухней были поле или лес, а плитой – обычный костер.

В России иногда случались исключения из правил. Из-за сурового климата наши ромы предпочитали зимовать в избах, где были самые настоящие печи. Некоторые из них, став оседлыми, выбрали для себя именно это приспособление для приготовления еды. Но при этом даже бывшие кочевники не забывали о своих корнях и, отмечая праздники, все же готовили еду на кострах, разведенных прямо во дворе дома.

Большинство традиционных блюд цыганской кухни требовали наличия открытого огня. Например, запеченный еж. Впервые этот кулинарный «шедевр» описал в своей книге «Жизнь животных» А. Брем. Чтобы приготовить колючего зверька, его обмазывали толстым слоем липкой глины и клали в огонь. Пока еж запекался, его периодически переворачивали, наблюдая за тем, чтобы глина равномерно обжигалась.

Когда глина становилась совершенно сухой и твердой, ежа доставали из огня и давали ему остыть. Потом глину разбивали и доставали готовое жаркое. Вся хитрость этого способа заключалась в том, что иглы животного оставались в глине и отбивались вместе с ней.

Николай Бессонов рассказывает и про особую любовь цыган к улиткам, служивших основой для нескольких блюд. Стоит отметить, что и ежи, и улитки не были основой питания цыган и их можно считать скорее деликатесом или лакомством. Александр Черных и Дмитрий Вайман в книге «Цыгане Перми: история и культура» утверждают, что основой питания цыган всегда были супы и мучные изделия.

В роли первого блюда часто выступал борщ, или как его называют ромы – «барщо». Летом готовят суп из щавеля – шутлагу. Особенность его в отсутствии канонического рецепта – если щавеля нет, то его без проблем заменяют крапивой. Вторым блюдом нередко выступала каша – простая в приготовлении и очень сытная. В особом почете были такие крупы, как гречка, перловка и ячневая.

Выпекали цыгане и свой хлеб. Это были пресные лепешки, приготовленные на сковороде на костре или, если семья жила в избе, то в русской печи. Пекли цыганки также и пирожки: с мясом, картошкой и капустой.

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К праздникам в цыганских семьях готовили особые блюда. Одним из них был сладкий пирог с изюмом и творогом – савияко. Его подавали к столу по большим праздникам, таким как Рождество, Пасха и Петров день. Любили и солянку из капусты с мясом и рисом, заправленную мукой, которую называли «шах ттулярдо», густой суп с мясом, перцем, помидорами и картофелем «паприкаш», голубцы «сарми».

О цыганских голубцах стоит рассказать отдельно, так как они отличаются от наших. Для начинки обычно брали мелко рубленную баранину, которую заворачивали в листья хорошо просоленной капусты. На праздники на столах цыган почти всегда была колбаса, сало, запеченный свиной окорок.

Исследователь цыганского быта Дмитрий Фалеев пишет, что ромы во все времена испытывали особое пристрастие к пище с высоким содержанием жиров. Это связано с тем, что жизнь представителей этого народа обычно проходила под открытым небом, а жир, как известно, помогает организму защититься от холода. Поэтому в цыганских таборах зимой всегда можно было увидеть большие котлы, в которых старики варили холодец.

«Зимним» блюдом можно считать и харбу, которая готовится из крови, печени и сала свиньи или барана. Печень отваривают в крови только что убитого животного, после чего загустевшая кровь высыпается в холодную воду и отжимается. Потом полученный фарш смешивают с измельченной отваренной печенью и жареным луком, добавив по вкусу специи.

Национальный цыганский безалкогольный напиток – это чай. Обычно заваривают чай черный и делают его очень крепким. Добавляют в него разные травы, кусочки фруктов, ягоды и лепестки цветов. В последнее столетие полюбили ромы и кофе, предпочитая пить его с молоком. В трудные времена кофе цыганам заменяет напиток, приготовленный из пережаренной муки.

Из алкогольных напитков ромы предпочитают самые крепкие. Вино не в почете у этих кочевников, ведь для выращивания винограда и фруктов нужно вести оседлый образ жизни. В цыганских таборах и поселках даже женщины предпочитают алкоголь покрепче и пьют водку или коньяк. Пить у цыган принято много, но при этом особым шиком считается не пьянеть. На праздниках к столу подают много пива и самодельной браги.