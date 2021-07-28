Что запрещали делать в советских школах

Дисциплина была неотъемлемой частью советского образования. Многочисленные «нельзя» почти не оставляли пространства для личного выбора и самовыражения, а тех, кто их нарушал, ждала нелегкая участь.

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Те, кто рос в Советском Союзе, знают, что школа была больше, чем просто институтом образования. Школа строго регламентировала, что каждый советский ребенок должен носить, как он должен выглядеть, что и как писать и даже какой рукой. Одни дети примерно следовали этим правилам, другие – люто их ненавидели и вступали в войну с системой. Рассказываем о нескольких самых примечательных «нельзя».

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Нельзя писать левой рукой

До определенного времени левшей в советских школах не было или, официально не должно было быть. Левшей просто напросто переучивали на правшей. Считалось, что левшам в будущем будет тяжело работать и воевать, поскольку и оружие, и всевозможное оборудование на производствах создавались для правшей, а других вариантов не предусматривалось.

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Левшам оставалось только подчиниться, или вступить на долгую тропу войны с учителями.

«Мой папа левша, его переучили. Говорит, даже линейкой по рукам били. Когда я стал писать левой рукой и преподы сказали, что будут переучивать, послал всех. Я левша по-прежнему»,

– вспоминает пользователь соцсети.

Еще одни говорит:

«Меня не смогли переучить. Даже двойки ставили. Мое упрямство оказалось сильней».

Отменили порочную практику переучивания только в 1985–1986 м: Министерство здравоохранения признало, что это вредно для психического здоровья детей, а Министерство просвещения приняло директиву в защиту леворукого письма.

Нельзя писать шариковыми ручками

В Советах верили, что ручки – враги красивого почерка, поэтому их стоит запретить до того момента, как ребенок не выучится изящному письму. Мера была временной и применялась обычно только в самом начале обучения.

«Мне 48. У нас в первом классе заставляли писать перьевыми ручками, причем “вставочками” – деревянный стержень с обоймой, в которую вставлялось перо, были чернильницы, промокашки. Надо было набрать определенное количество четверок и пятерок “за прописи” [уроки письма], чтобы учительница в индивидуальном порядке разрешила перейти на перьевую авторучку. Ко второму классу разрешили и шариковые, причем только синего цвета»,

–говорит Сергей.

Юлия Карабинцева тоже помнит, как даже в 80 х все первоклассники до разрешения учителя писали перьевыми ручками:

«Потом, когда учитель видел красивый почерк, разрешал переходить на шариковые».

Все нельзя, кроме школьной формы

Джинсы, джемпера, платья в цветочек и даже разноцветные банты для волос – неприемлемы. Стандартизация в советской школе была возведена в абсолют. Все должно было быть одинаковым.

«Иногда эта доктрина про то, что никто не должен выделяться, не показывать свою индивидуальность, доходила до абсурда. Вроде того, что если кто-то приходил в новых кроссовках, его могли отчитать перед всем классом или вызвать родителей в школу. Потому что все школьники должны были чувствовать себя равными»,

– вспоминает редактор отдела культуры Russia Beyond Олег Краснов.

Дело в том, что кроссовки в Советском Союзе появлялись лишь у единиц – у кого родители по работе или особому разрешению могли выехать за границу. Подавляющее же большинство носило одинаковые кеды и туфли советского производства.

«Моя мама ездила в страны соцлагеря и привозила мне вещи. Это было радостно, но в школу я их старался не надевать»,

– добавляет он.

Нельзя красить ногти, лицо и волосы

За это могли выгнать из класса и даже подвергнуть публичной экзекуции. Например, за слишком длинные волосы у парней (которые советскими учителями воспринимались как хиппи).

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Сегодня это могло бы стать поводом для судебного разбирательства, но в те годы считалось лишь «воспитательным» и забавным эпизодом из жизни школы.

«Вам повезло жить сегодня. А вот моего отца трижды директриса лично стригла. Просто отрезала кусок волос при всей линейке [школьном собрании]»,

–пишет один учитель.

«У меня всегда были пышные черные ресницы и раскосые глаза, но в старших классах на это начали почему-то обращать больше внимания – учителям казалось, что я накрасила ресницы тушью. Знали бы, сколько раз меня выгоняли с уроков в туалет смывать несуществующую тушь с глаз»,

– говорит Юлия Шиховцева.

За накрашенные ногти также выгоняли из класса с выговором, но кое-кто шел на принцип:

«Моя соседка по парте Нинка красила ногти на одной левой руке и прятала их в кулак при приближении учителя. Не знаю, какой в этом был смысл, наверное, просто знак протеста»,

– вспоминают в сети.

Нельзя носить сережки

Наконец, стопроцентным способом вывести из себя учителя, было прийти в школу с серьгами в ушах или других частях тела. Скромные, почти незаметные сережки-гвоздики у девочек обычно прощались, но все прочее вызывало бурную реакцию.

«В году 89 м, на заре Перестройки, когда музыкальный андеграунд в стране был уже популярен и распространен, появились и школьники, которые считали себя металлистами или панками. И у меня в классе тоже был панк. В школе он выглядел довольно обычно, единственное, что его выдавало – это небольшой хайер – просто всклокоченные средней длины волосы, – вспоминает Краснов. – Но однажды он появился с серьгой-крестом в ухе. Это был урок истории, с историчкой-коммунисткой старой закалки. Она увидела крест и начала заикаться, а потом медленно осела на стул, теряя сознание. Правда, в себя она пришла быстро и тут же начала орать и требовать снять серьгу. Парень спокойным голосом отказался. Учительница попунцовела и выгнала его из класса».

А как сейчас?

Современные школы в России больше не имеют ничего общего с той сильной идеологической установкой на всеобщее равенство, что существовала во времена Советов. Но, тем не менее, некоторые из этих запретов существуют и по сей день, просто ситуаци варьируется от школы к школе. Где-то ученики обязаны носить только школьную форму, а в некоторых под запретом мобильные телефоны и длинные волосы.

«У нас также не позволяли мальчикам длинные волосы, а девочкам нельзя было краситься. В 9 классе меня выгнали с урока за то, что я решила стать блондинкой. Никаких джинс, кроссовок. Школу закончила в 2012 м», –пишет пользователь Ketto.

При этом зачастую чем элитнее школа, тем строже правила (и больше запретов):