Можно ли разжечь огонь при помощи льда

Способов развести костер без спичек, на самом деле, довольно много. Чаще всего вспоминаются варианты добычи огня при помощи трения или высечения искр из камней. Эти способы не единственные. Но одним из наиболее интересных является вариант разведения огня при помощи льда. О том, как из льда можно разжечь пламя, читайте в материале “Рамблера”.

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Для того, чтобы получить огонь при помощи льда, необходимо из последнего изготовить некое подобие линзы. Процесс этот, надо признаться, непростой. Для того, чтобы способ сработал, надо заморозить воду в сосуде (специалисты советуют брать исключительно деионизированную воду) с абсолютно гладким сферическим дном. Любая шероховатость на поверхности может сделать ледяную линзу непригодной.

После этого необходимо поймать линзой солнечный луч и направить его на сухой и легковоспламеняющийся объект (бумага, опилки, береста и т.п.). Еще одним условием возможности получения огня при помощи льда является морозная и солнечная погода.