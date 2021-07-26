Что случилось со старшей дочерью Петра I

Анна Романова – старшая и самая любимая дочь Петра I. Она родилась в незаконном браке, прожила недолгую жизнь, но оставила глубокий след в истории России. "Рамблер" расскажет, как сложилась ее судьба.

Фото: И. Г. Адольский (Одольский)/Государственный Эрмитаж И. Г. Адольский (Одольский)/Государственный Эрмитаж

Будущая цесаревна появилась на свет 27 января 1708 года, ее матерью была крестьянская дочь Марта Скавронская (которая при крещении получила имя Екатерина I). Законнорожденной наследницей Анна была признана лишь в 1712 году, после того как брак Петра Алексеевича и Екатерины I был освящен церковью.

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Цесаревна была грациозной девушкой, с карими глазами и темными волосами. С детства девочка отличалась пытливостью, простотой, смышленостью, она писала письма своим родителям и подписывала их «Принцесса Анна».

Анна и ее сестра Елизавета росли ни в чем не зная отказа. Их окружали няньки, а в подростковом возрасте у каждой девочки была своя гувернантка. Цесаревны обучались письменности, культуре и этике, иностранным языкам, также им преподавали уроки танцев. Но как бы трепетно не относился Петр I к своим дочерям, он понимал, что они не наследуют престол, поэтому подыскивал им выгодные партии.

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Брак по расчету

Сначала Петр Алексеевич хотел выдать Анну замуж за Людовика XV, французского монарха. Но после того как «жених» нелестно высказался о происхождении Анны, выбор Петра I пал на Карла Фридриха Гольштейн-Готторпского. Герцог хоть и не был богатым, но его благородное происхождение и родственные связи произвели на Петра Алексеевича впечатление.

Петр заключил договор о браке, когда Анне было всего 13 лет. По приглашению, Карл приехал в Россию и несколько лет жил в доме графа и генерала-фельдмаршала Якова Брюса. 24 октября 1724 года состоялась помолвка, на которой было подписано брачное соглашение. Согласно ему, оба супруга отрекались от притязаний на российский престол, но их будущих сыновей Петр Алексеевич мог признать наследниками.

Скоропостижная гибель

28 января 1725 года Петра Великого не стало. На престол взошла Екатерина и первое, что она сделала – устроила пышную свадьбу своей дочери. Правила императрица всего два года. Престол должен был занять Петр (сын цесаревича Алексея), а после его смерти на него могла претендовать Анна. Но Меншиков, умевший искусно плести дворцовые интриги, чуть ли не силой отправил Анну и Карла в Киль, Голштинию.

Жизнь вдали от своей сестры очень тяготила Анну. Она ни в ком не находила поддержки, герцог все время кутил, почти не бывал дома. Анна Петровна вела переписку с Елизаветой, в которой жаловалась на свою судьбу. А в 1728 году Анна разрешилась от бремени и родила сына, которого назвали Петер Ульрих. Это будущий российский император Петр III.

Любимая дочь Петра Алексеевича умерла в 20-летнем возрасте от «родильной горячки». Этот «диагноз» никого не удивил, так как в то время его ставили каждой второй роженице. Однако историки XIX века, детально изучавшие письма Анны, полагают, что женщина умерла лишь через несколько месяцев после родов.