Золото и черви: самые странные бургеры в мире

Сегодня, 27 июля, в мире отмечается Международный День Гамбургера. Именно в этот день в 1900-м году американец Луи Лессинг продал в Нью-Хейвене (США, штат Коннектикут) самый первый гамбургер. Это была котлета из говядины с листиком салата и соусом, положенную между двумя кусочками хлеба.

"Рамблер" разбирался в самых необычных бургерах.

Представьте себе, что один из бургеров стоил $10 000 и был продан на благотворительном аукционе. Этот шедевр кулинарии имел в составе 24-каратный золотой листочек салата, мраморную говядину и трюфели. Самым впечатляющим элементом был испанский хамон иберико, сделанный из черных иберийских свиней, которые были на специальной диете — они питались только желудями.

Золото использовали и в бургере "Для Джеймса Бонда". Он был сделан из нежнейшего осьминога, свежайших яиц перепелки, чеснока, деликатесной черной икры. Обе половинки пушистой булочки были покрыты тонким слоем настоящего сусального золота 24 карат. Этот бургер производят по специальной лицензии.

Есть не только "золотой" бургер, но и "бесконечный". Компания Trek’n Eat разработала бутерброд, который можно хранить бесконечно долго. Это стандартный бургер из булочки с котлетой и зеленью, но только из него удаляется вся вода методом сублимированной сушки. Сам бургер помещен в консервную банку. Чтобы подготовить его к употреблению нужно поместить консерв-бургер в горячую воду или обработать паром. Компания поставляет продукт во многие страны мира по цене всего в 6 долларов.

Еще один необычный бургер — червивый. Такое блюдо гостям предложил ресторан Rentokill. Особенность рецепта – наличие между хлебными половинками поджаренных на барбекю до хруста червяков.