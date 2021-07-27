Удивительная судьба последней принцессы Египта

Ее называли девочкой-подарком, голубоглазой Венерой, восточной жемчужиной. Фавзия Фуад вошла в историю как последняя принцесса Египта, которая по собственной воле отреклась от королевского титула. В ее жилах текла кровь аристократичных французов, грациозных черкесов, свободолюбивых албанцев.

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Казалось, принцесса унаследовала от предков лучшие качества, чтобы жить в роскоши и благополучии. Она прожила долгую и не всегда счастливую жизнь. Ей пришлось принимать сложные решения, проявить храбрость и настойчивость, чтобы обрести простое женское счастье.

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Детство и юность

Первый ребенок султана Египта и Судана Фуада I родился пятого ноября 1921 года во дворце Рас-эль-Тин (Александрия). Это была девочка, которую назвали Фавзия бинт Фуад. В переводе ее имя значит «победоносная». К дочери короля Фуада и королевы Назли положено обращаться только «султанское высочество». Ей было уготовано будущее, достойное принцессы Египта.

К 17 годам Фавзия расцвела. Окружающие отмечали необычную красоту принцессы. Иссиня-черные волосы подчеркивали белизну кожи. Пронзительно голубые глаза выделялись на тонком лице. Она обладала врожденной грацией, тонкой талией, точеной фигурой.

Фавзия в детстве

Придворный писатель описал принцессу Фавзию такими словами:

«Бесконечно доверчивая и романтичная „девочка-подарок“ жила в окружении бесконечных нянек, тетушек и придворных, которые всеми силами стремились уберечь ее от невзгод внешнего мира».

Принцесса получила блестящее образование в учебном заведении Швейцарии, бегло разговаривала на французском, английском. Ей были близки традиции европейской культуры.

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Фавзия росла в благословенное время «восточной оттепели», когда ведущие мусульманские страны выбрали проевропейский путь развития. Женщины почти уравнялись в правах с мужчинами, могли не носить хиджаб, получать образование, устраиваться на работу.

Завершив учебу, девушка вернулась на родину. Она стала пленницей не только королевского титула и многочисленных предписаний, которые неизбежно сопровождают повседневную жизнь правителей, но и ислама. Во время редких прогулок ее сопровождала толпа слуг и фрейлин. Будучи королевской особой, она не могла наслаждаться радостями жизни, которые были доступны ее сверстницам.

Замужество как новая клетка

Правящие дворы Египта и Ирана легко пришли к соглашению о бракосочетании детей. Фавзии Фуад лишь однажды довелось увидеть будущего мужа до свадьбы. По слухам Мохаммед Реза определился с выбором будущей жены, как только увидел фотографию египетской принцессы. Пышное свадебное торжество прошло в марте 1939 года. Мир восхищался красотой 18-летней невесты и 20-летнего жениха. Фавзию сравнивали со знаменитыми кинозвездами того времени – Вивьен Ли и Хайди Ламарр.

Спустя год в молодой семье родился первый ребенок – дочь. Новорожденную принцессу назвали Шахназ. Супруг же мечтал о наследнике. Но камнем преткновения стало вовсе не рождение девочки. Супруги были молоды и здоровы, могли родить не одного ребенка, включая наследного принца. До Фавзии Фуад дошли слухи о «шалостях» супруга и хрупкие отношения дали трещину.

К тому же египетская принцесса, которая получила вместе с замужеством титул шахдокхт (принцесса) Ирана, чувствовала неприятие со стороны правящего двора. Отец мужа Реза Пехлеви был неблагородного происхождения. Он пришел к власти в результате военного переворота. Хоть правящий король и стремился к светской жизни, деспотичный нрав давал о себе знать.

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Шаханшах Ирана с первой супругой королевой Фавзией бинт Фуад и старшей дочерью принцессой Шахназ

В семье мужа Фавзия Фуад попала под неустанный контроль своенравного тестя. Ей не разрешили взять из Египта любимые вещи. Король Реза Пехлеви распорядился отослать невестино добро обратно. Принцессе на каждом шагу давали понять, что у нее началась новая жизнь. Контакты с родными также попали под запрет. Сама того не желая принцесса Египта и Ирана оказалась в золотой клетке.

Женское счастье в обмен на корону

В скором времени Мохаммед Реза Пехлеви вступил во власть, получив титул короля Ирана. Получив статус супруги правителя мощного азиатского государства, Фавзия не ощущала себя счастливее. Родственники мужа, как и он сам, продолжали давить. Перемена климата обернулась малярией, а неверность мужа – депрессией.

Королева брала консультации американского психиатра, который практиковал в Багдаде. Будучи поклонницей европейской культуры, Фавзия находила Тегеран скучным, отсталым городом и тосковала по космополитичному Каиру. Свободно владея двумя европейскими языками, она не смогла освоить фарси и вынуждена была общаться с мужем на французском.

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На коронации Мохаммеда Реза Пехлеви присутствовал фотограф журнала Life Сесил Битон. Экзотическая красота иранской королевы привела его в необычайный восторг. Журналист назвал ее «азиатской Венерой». В ответ Фавзия приняла участие в специальной фотосессии для журнала. Ее лицо стало украшением сентябрьского номера Life 1942 года. О красоте королевы заговорил весь мир. В целом, на фотографиях того периода жизни Фавзия практически не улыбается, выглядит грустной, подавленной.

Королева принимала участие в общественной и политической жизни Ирана. В чине полковника она командовала 2 м кавалерийским полком принцессы Фавзии, возглавила ассоциацию APPWC, деятельность которой была посвящена защите беременных женщин и детей.

В стремлении обрести личное счастье она приняла смелое решение – вернуться в Каир. Беглянка отчетливо понимала неоднозначность своих действий. Она могла стать изгоем, лишиться всех титулов и постов. Непреложные законы мусульманского мира предъявляют высокие требования к женщине. Фавзия очень рисковала, отправляясь в Египет в 1945 году. Египетская принцесса вошла в историю, как первая женщина-мусульманка, которая потребовала прекратить брак.

Цена свободы была очень высокой. Ей пришлось оставить дочь на воспитании мужа. Мохаммед Реза три года не признавал развод. Правящие дворы договорились считать официальной причиной неспособность супруги родить сына вследствие неблагоприятной для ее здоровья перемены климата. Фавзию лишили титулов, привилегий, которыми наделили в Иране. Она снова стала принцессой Египта.

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Официальная фотография королевы Ирана Фавзии. 1945 год (сделана незадолго до отъезда в Каир)

Второй брак и политические бури

Спустя четыре года после развода Фавзия Фуад повторно вышла замуж. На этот раз ее избранником стал полковник Исмаил Ширин. Замужество оказалось удачным. Египетская принцесса в полной мере испытала счастье материнства, родив сына и дочь. Семья жила в поместье Фавзии в Каире и на вилле в Александрии.

В 1954 году в Египте произошел переворот, в результате которого власть оказалась в руках жестокого, склонного к тирании подполковника Гамаль Абдель Насера. Свергнутому правителю Фаруку, который был младшим братом Фавзии, пришлось бежать из страны. Принцесса с супругом, хоть и опасались за свои жизни, остались на родине. К счастью все обошлось, подполковник их не тронул.

Следующий правитель Египта Анвар Садат придерживался лояльных политических взглядов. Он пригласил последнюю египетскую принцессу на встречу. В ходе светской беседы Фавзия подчеркнула, что ей довелось дважды потерять корону. Говоря о прошлом, элегантная и красивая женщина улыбалась.

Подводя итог

Последняя принцесса Египта прожила 91 год. Она пережила младшую дочь и супруга. Несмотря на потерю королевских титулов и привилегий, она до последнего дня оставалась принцессой для своего народа.

Одно из последних фото: Фавзия со своим зятем Ардеширом Захеди. Швейцария. 2005 год