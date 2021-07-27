Как китайцы за сутки построили многоэтажный дом

О том, что в Китае возвели многоэтажный дом за 29 часов с гордостью написали местные СМИ. "Рамблер" разбирался, как им это удалось.

Фото: BROAD Group/Youtube BROAD Group/Youtube

Почти каждая пятая вещь в мире производится в Китае, поэтому в стране крайне высоко ценится быстрое производство. Тоже самое и в строительстве — дороги строятся со скоростью 750 метров в час, а больницы для коронавирусных больных возводились в Поднебесной за недели.

Провинция Хунань в городе Чанша является крупным промышленным центром южного Китая и одним из наиболее экономически развитых округов страны. Именно в этом городе базируется известная частная компания Broad Group. Ее дочернее предприятие Broad Sustainable Building специализируется на быстровозводимых сборных зданиях.

BROAD Group/Youtube

Эта компания умудрилась построить многоэтажный дом всего за 28 часов 45 минут. Процесс напоминал сборку конструктора Lego - при строительстве использовались готовые модули размером с транспортный контейнер. Каждый модуль выполнен из нержавеющей стали, благодаря обладает прочностью и сейсмоустойчивостью.

BROAD Group/Youtube

При этом модуль уже включает в себя проводку, изоляцию, остекление и систему вентиляции. Интересно, что такие блоки позволяют снизить затраты бетона и уменьшить загрязнение окружающей среды.

BROAD Group/Youtube