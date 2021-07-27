Как китайцы за сутки построили многоэтажный дом

О том, что в Китае возвели многоэтажный дом за 29 часов с гордостью написали местные СМИ. "Рамблер" разбирался, как им это удалось.
Почти каждая пятая вещь в мире производится в Китае, поэтому в стране крайне высоко ценится быстрое производство. Тоже самое и в строительстве — дороги строятся со скоростью 750 метров в час, а больницы для коронавирусных больных возводились в Поднебесной за недели.
Провинция Хунань в городе Чанша является крупным промышленным центром южного Китая и одним из наиболее экономически развитых округов страны. Именно в этом городе базируется известная частная компания Broad Group. Ее дочернее предприятие Broad Sustainable Building специализируется на быстровозводимых сборных зданиях.
Эта компания умудрилась построить многоэтажный дом всего за 28 часов 45 минут. Процесс напоминал сборку конструктора Lego - при строительстве использовались готовые модули размером с транспортный контейнер. Каждый модуль выполнен из нержавеющей стали, благодаря обладает прочностью и сейсмоустойчивостью.
При этом модуль уже включает в себя проводку, изоляцию, остекление и систему вентиляции. Интересно, что такие блоки позволяют снизить затраты бетона и уменьшить загрязнение окружающей среды.
В Broad Sustainable Building полагают, что по этой технологии можно строить и гостиницы, и больницы, и небоскребы. , но и гостиниц, общежитий, больниц и даже небоскребов. Гендиректор Broad Group Чжан Юэ собирается всего за три месяца построить самый высокий небоскреб в мире, в котором будет 220 этажей и 838 метров, что на 10 метров выше «Бурдж-Халифа» в Дубае. Первый камень уже заложен, но строительство еще не начато, потому как правительство КНР решило дополнительно проверить все расчеты и пожаробезопасность. Пока что рядом с местом строительства за 19 дней собрали небоскреб поменьше — «всего» в 57 этажей.