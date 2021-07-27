Скандалы Олимпиады 2021: победа со сломанной рукой, тайфун, допинг и коронавирус

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Олимпиада в Токио уже стала самой необычной в истории: ее проводят на год позже и при пустых трибунах. А постоянные сложности с организацией и необычные случаи в сборных различных стран могут сделать ее еще и самой скандальной. Собрали для тебя новости, которыми живет Олимпиада сегодня.

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Победа со сломанной рукой

Вчера российский спортсмен Максима Храмцова принес нам первую золотую олимпийскую медаль в тхэквандо. На соревнование он вышел, не долечив старую травму. У него был перелом кисти, который он получил на чемпионате Европе, и за две недели до Олимпиады после спаринга боль снова вернулась: «В первом бою я ударил соперника, он тоже — кулак в кулак — и почувствовал эту боль. По симптомам все было так, как тогда при переломе», — сказал он РИА Новостям. Храмцов также демонстрировал репортерам опухшую руку перед выступлением.

А сейчас стало известно, что после соревнований травма у Максима обострилась, у него подозревают внутрисуставной перелом кисти. Об этом сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР). Храмцову уже наложили гипс и направили на дополнительное обследование. Врачи отмечают, что проблемы со здоровьем не должны негативно повлиять на дальнейшую карьеру олимпийского чемпиона. Желаем скорейшего выздоровления!

Коронавирус на Олимпийских играх

Непростая обстановка в Токио и с заражением коронавирусом. По сообщениям МИЦ «Известия» общее число случаев заражения COVID-19 среди задействованных в проведении соревнований достигло 153. Только за последние сутки положительный тест показали 16 человек, при этом трое из них – спортсмены, не проживающие в олимпийской деревне.

Олимпиада под угрозой. Погода в Токио

Погода в Поднебесной оставляет желать лучшего. В Японии готовятся встретить мощный тайфун, которому уже дали название Непартак. Пока он только набирает мощь у берегов острова, а до олимпийской столицы доберется уже через пару дней. Пока в Токио обещают пасмурную погоду и дожди. Сегодня уже были отменены соревнования по теннису, парусному спорту, на стадии полуфиналов остановлен серфинг, а стрельба из лука впервые в истории Олимпийских игр полностью перенесена на другой день, пишет «Спорт Экспресс».

Допинговый скандал