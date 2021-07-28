В России назвали самые необычные вакансии

Эксперты сервиса «Работа.ру» составили список самых необычных вакансий в России в июле. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости Павел Лисицын / РИА Новости

В списке оказался, например, волочильщик проволоки. Вакансия открыта в Нижнем Новгороде, соискатель должен будет проводить калибровку металла, протягивая его через матрицу. На Сахалине ищут «дисциплинированного, коммуникабельного и стрессоустойчивого матроса», причем на вакансию подойдет и человек без опыта работы. Арт-студия во Владивостоке разыскивает костюмера: он должен уметь шить, знать современные фильмы и мультфильмы, а также помогать гостям с подбором образов.