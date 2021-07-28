Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
Войти в почту

В России назвали самые необычные вакансии

Lenta.ru
31 минуту назад

Эксперты сервиса «Работа.ру» составили список самых необычных вакансий в России в июле. Об этом сообщает РИА Новости.

В России назвали самые необычные вакансии
Фото: Павел Лисицын / РИА НовостиПавел Лисицын / РИА Новости

В списке оказался, например, волочильщик проволоки. Вакансия открыта в Нижнем Новгороде, соискатель должен будет проводить калибровку металла, протягивая его через матрицу. На Сахалине ищут «дисциплинированного, коммуникабельного и стрессоустойчивого матроса», причем на вакансию подойдет и человек без опыта работы. Арт-студия во Владивостоке разыскивает костюмера: он должен уметь шить, знать современные фильмы и мультфильмы, а также помогать гостям с подбором образов.

Еще Воронежский океанариум ищет аквариумиста с любовью к подводному миру. Он должен будет не только следить за аквариумами, но и ухаживать за рыбами. В Нижнекамске же требуется корневщик, который будет мыть и чистить овощи.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители