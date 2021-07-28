Развенчиваем 5 популярных мифов о конкистадорах и завоевании Америки

В 16 веке испанцы начали отправлять за океан одну экспедицию за другой и «обживать» Северную и Южную Америки. Где-то их приняли дружелюбно, а где-то с оружием, но в любом случае для индейцев все закончилось очень плачевно. Но можно ли верить всему, что писали в учебниках? Оказывается, что нет и многое из того, чему нас учили, не более чем миф.

Из школьной программы истории мы знаем, что конкистадоры были алчными и жестокими завоевателями, безжалостно истреблявшими коренное население. При этом наше представление об этих событиях построены на нескольких мифах, не соответствующих действительности. Далее мы разоблачим самые популярные из них.

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Миф 1. Испанцы уничтожили миллионы индейцев

Миф о миллионах индейцев, убитых конкистадорами, не одно столетие распространяется противниками католицизма, которых хватает во всем мире. Да, испанские завоеватели не церемонились с местными жителями и были жестокими и коварными, но уничтожить миллионы были не в силах из-за своей малочисленности.

Не стоит забывать, что во времена Конкисты не было мощного оружия, способного стирать с лица земли города и армии. Гораздо больший ущерб исконным жителям Америки принесли эпидемии, привезенные из-за океана, а еще – каторжный труд на рудниках и плантациях.

У индейцев не было иммунитета к болезням, которые распространяли испанцы. То, что укладывало бравого идальго на пару дней в постель, ацтека попросту убивало. Что касается смертельно опасных болезней, то они гораздо быстрее распространялись среди индейцев. Когда первые испанские корабли прибыли к берегам Мексики, ацтеков было не менее 20 миллионов. В 1521 году эпидемия оспы, разразившаяся в Теночтитлане (сейчас Мехико), уничтожила 10% населения этого крупного города.

Еще 50 лет эпидемий тифа и оспы сократили численность ацтеков на 40%. Всего за полстолетия население нынешней Мексики уменьшилось наполовину! Не лучше обстояли дела и в других местах, которые осчастливили своим присутствием испанцы. За 15 лет бесконечных моров от 30 миллионов инков осталось всего 3 миллиона.

«Ужасным и всеобъемлющим было нашествие мора на Мексику. Не было ни одного дома или очага, на которые не излился бы гнев Господень. Когда скрылась, истаяла за горизонтом черная беда, страна стала пустыней – ни петушиного крика, ни человечьего голоса, ни огня, ни борозды».

Так описывал это бедствие очевидец – францисканский монах Хуан де Торквемада.

Миф 2. Конкистадоры стирали с лица земли целые города

Часто можно услышать рассказы о том, что испанцы без разбора уничтожали все то, что веками строили и создавали индейские цивилизации. Руины древних городов в Перу, Мексике и Гондурасе иногда выдают за последствия деятельности конкистадоров.

Но это не соответствует действительности – завоеватели не уничтожали города, так как им самим нужно было где-то жить и обороняться. Разрушениям подвергались только храмы местных богов. Почти все индейские города, лежащие сегодня в руинах, исчезли с лица земли в 10 веке и еще раньше, то есть задолго до прихода испанцев.

Города, существовавшие на момент прихода завоевателей, в основном сохранились и некоторые из них сейчас процветают, например, Мехико. Правда, архитектурных памятников доиспанского периода в них осталось ничтожно мало.

Миф 3. В победах конкистадоров решающую роль сыграло огнестрельное оружие

Трудно отрицать преимущество мушкетов, аркебуз и пушек перед стрелами и копьями. Но говорить о том, что именно огнестрельное оружие помогло поработить индейцев нельзя. Ужас коренного населения перед извергающими огонь и смерть палками и блестящими доспехами прошел довольно быстро, а численный перевес всегда был за индейцами.

Нередко против пары тысяч конкистадоров собиралась армия в десятки тысяч ацтеков. Их поражение было связано не с плохим оружием – стрелы убивали почти на таком же расстоянии, что и мушкеты, а индейцы были искусными воинами. Беда их была в полном отсутствии тактики ведения боя.

Индейцы просто толпой бросались на выстроившихся в боевые порядки испанцев, у которых все было устроено на поле боя по всем канонам военной науки. Из-за этого потери индейцев иногда были в десятки раз больше.

Сыграла свою роль и разобщенность племен и даже отдельных родов. Сплотиться индейцам мешали постоянные междоусобицы, а также продажность вождей. Нередко индейцы сражались на стороне конкистадоров со своими собратьями, как было при осаде Теночтитлана отрядом конкистадора Эрнана Кортеса.

В войске Кортеса было несколько десятков тысяч индейцев, имевших по каким-то причинам зуб на гордых и жестоких ацтеков. В бою они были гораздо беспощаднее со своими земляками, чем испанцы.

Миф 4. Индейцы были добрым и наивным народом

Нам внушали, что конкистадоры обращались с индейцами со звериной жестокостью, которой те до этого никогда не знали. Это неправда, так как назвать тех же ацтеков невинными ангелами очень сложно. Первым отметил свирепость индейцев первооткрыватель Америки Христофор Колумб.

Он же записал в путевых дневниках, что местные жители новых земель совсем не прочь отведать человеческого мяса. Ацтеки обожали религиозные праздники и ни один из них не обходился без человеческих жертв. К ритуалам индейцы относились с размахом, уничтожая за раз по несколько десятков или даже сотен несчастных.

Убивали индейцы изощренно, например, бросая жертву в костер, затем извлекая еще живой для того, чтобы вырезать сердце, и снова бросить в пламя. Ацтеки и майя постоянно воевали с соседними племенами и захватывали много пленных. Использовать военную добычу как рабов не полагалось, поэтому всех чужаков приносили в жертву.

Миф 5. Испанцы принесли в Америку рабство

Почему-то все уверены, что до прихода европейцев в Америке не существовало рабство. Но это заблуждение – рабы у индейцев были, причем даже в самых мирных племенах. Военнопленные почти всегда приносились в жертву богам, поэтому рабами, чаще всего, становились соплеменники.

Попасть в рабство можно было за долги, кражу и многие другие бытовые проступки. Невольники работали на полях, ходили на охоту, выполняли домашнюю работу. В этом отношении испанцы не научили индейцев ничему новому, разве что обращались с рабами хуже и не скупились на наказания.