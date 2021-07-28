Ядовитые рыбы, которых можно встретить в мировом океане

В глубинах мирового океана скрывается множество самых разнообразных обитателей. Однако стоит быть осторожными, поскольку некоторые рыбы, которые сначала могут показаться привлекательными, на деле оказываются ядовитыми. "Рамблер2 расскажет о ядовитых рыбах, которые представляют реальную угрозу.
Фугу содержит яд тетродотоксин в коже, печени и других внутренних органах. Этот опасный деликатес очень популярен в Японии. Одна небольшая порция может привести к летальному исходу. Печень и икра рыбы фугу являются наиболее ядовитыми, остальные части тела можно употреблять только после тщательной специальной обработки.
Крылатка может выпрыснуть яд через острые спинные плавники. Ее укус также чрезвычайно болезнен, он может вызвать тошноту, проблемы с дыханием. Стоит отметить, что крылатка никогда не нападает первой. В качестве предупреждения она обычно расправляет плавники, как веер. Эта рыба встречается в Индийском и Тихом океане, обитает в коралловых рифах.
Эту рыбу легко спутать с камнем. На деле эта рыба считается одной из самых ядовитых в мировом океане. У бородавчаток есть небольшие ядовитые шипы, расположенные вдоль спинного плавника. Когда рыба чувствует угрозу, шипы встают, и некоторое количество яда может привести к летальному исходу. Яд вызывает сильную боль, отек, временный паралич, шок. Ореол обитания бородавчаток: мелководье Индийского, Тихого океана.