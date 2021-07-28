Ядовитые рыбы, которых можно встретить в мировом океане

В глубинах мирового океана скрывается множество самых разнообразных обитателей. Однако стоит быть осторожными, поскольку некоторые рыбы, которые сначала могут показаться привлекательными, на деле оказываются ядовитыми. "Рамблер2 расскажет о ядовитых рыбах, которые представляют реальную угрозу.

Фугу

Фугу содержит яд тетродотоксин в коже, печени и других внутренних органах. Этот опасный деликатес очень популярен в Японии. Одна небольшая порция может привести к летальному исходу. Печень и икра рыбы фугу являются наиболее ядовитыми, остальные части тела можно употреблять только после тщательной специальной обработки.

Крылатка-зебра

Крылатка может выпрыснуть яд через острые спинные плавники. Ее укус также чрезвычайно болезнен, он может вызвать тошноту, проблемы с дыханием. Стоит отметить, что крылатка никогда не нападает первой. В качестве предупреждения она обычно расправляет плавники, как веер. Эта рыба встречается в Индийском и Тихом океане, обитает в коралловых рифах.

Бородавчатка