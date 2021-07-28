"Расизм": реакция россиян на "национальность" в паспорте

В Госдуме предложили вернуть графу "национальность" в паспорта. "Рамблер" выяснил, что думают об этом россияне.
"Эхо Москвы" провело в своем Twitter опрос, в котором приняли участие больше двух тысяч человек. 75,9% из них проголосовали против указания национальности в паспорте.
В соцсетях многие написали, что Россия - многонациональная страна, и такой графы в документах быть не должно:
"Графа "национальность" в паспорте нужна кому угодно, только не русским";
"В многонациональных странах не должно быть никаких национальностей в паспортах".
Некоторые расценили инициативу как проявление расизма:
"Это расизм. Русскость, грузинскость, американскость - НЕ есть этника, а есть культура".
Много вопросов вызвала процедура выявления национальности:
"Только решение по установлению должна принимать комиссия после выявления гаплотипа и гениалогического исследования. А то понапишут всякого";
"Надо же будет собирать справки, начиная с неолита где-то... А то всякое могло случиться".
Однако есть и те, кто хотел бы, чтобы в паспорте написали их национальность, и видят в этом плюсы:
"А что плохого в национальности? Или кто-то стесняется своей принадлежности к какому-то народу? Не будем уточнять, чтоб не обвинили в антисемитизме";
"Многим это впоследствии облегчит эмиграцию, серьезно позволит сократить время и деньги, если у человека есть возможность участвовать в программах репатриации";
"Я хочу. Мне повезло с родителями. Я нерусский и хочу это отметить";
"Я русская и горжусь этим".
Инициатива также спровоцировала много шуток в соцсетях:
"Если введут такую графу, запишусь индейцем племени Черокки, пускай высылают ***** на историческую родину в американские прерии";
"Что-то мне подсказывает, что надо еврейкой записаться".