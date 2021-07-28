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В паспорта предложили вернуть графу "национальность": реакция россиян

Анна Арсеньева
1 час назад

В Госдуме предложили вернуть графу "национальность" в паспорта. "Рамблер" выяснил, что думают об этом россияне.

"Расизм": реакция россиян на "национальность" в паспорте
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Эхо Москвы" провело в своем Twitter опрос, в котором приняли участие больше двух тысяч человек. 75,9% из них проголосовали против указания национальности в паспорте.

Скриншот Twitter

В соцсетях многие написали, что Россия - многонациональная страна, и такой графы в документах быть не должно:

"Графа "национальность" в паспорте нужна кому угодно, только не русским";

"В многонациональных странах не должно быть никаких национальностей в паспортах".

Некоторые расценили инициативу как проявление расизма:

"Это расизм. Русскость, грузинскость, американскость - НЕ есть этника, а есть культура".

Много вопросов вызвала процедура выявления национальности:

"Только решение по установлению должна принимать комиссия после выявления гаплотипа и гениалогического исследования. А то понапишут всякого";

"Надо же будет собирать справки, начиная с неолита где-то... А то всякое могло случиться".

Однако есть и те, кто хотел бы, чтобы в паспорте написали их национальность, и видят в этом плюсы:

"А что плохого в национальности? Или кто-то стесняется своей принадлежности к какому-то народу? Не будем уточнять, чтоб не обвинили в антисемитизме";

"Многим это впоследствии облегчит эмиграцию, серьезно позволит сократить время и деньги, если у человека есть возможность участвовать в программах репатриации";

"Я хочу. Мне повезло с родителями. Я нерусский и хочу это отметить";

"Я русская и горжусь этим".

Инициатива также спровоцировала много шуток в соцсетях:

"Если введут такую графу, запишусь индейцем племени Черокки, пускай высылают ***** на историческую родину в американские прерии";

"Что-то мне подсказывает, что надо еврейкой записаться".

Истории,Госдума,Эхо Москвы,
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