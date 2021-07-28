"Расизм": реакция россиян на "национальность" в паспорте

"А что плохого в национальности? Или кто-то стесняется своей принадлежности к какому-то народу? Не будем уточнять, чтоб не обвинили в антисемитизме";



"Многим это впоследствии облегчит эмиграцию, серьезно позволит сократить время и деньги, если у человека есть возможность участвовать в программах репатриации";



"Я хочу. Мне повезло с родителями. Я нерусский и хочу это отметить";