Россиян массово покусали опасные пауки

От укусов массово пострадали жители Волгоградской области. Об этом пишет "Волгоградская правда".
По меньшей мере 30 человек в Волгограде, Светлом Яре и Среднеахтубинском районе. После укуса паука Сака в больницу привезли 16 человек и еще 14 - после укуса каракуртов. Также зарегистрированы амбулаторные обращения.
Врач-токсиколог высшей категории Сергей Ларионов сообщил, что укус паука Сака не смертелен, но неприятен для человека - в месте укуса начинается жгущая или колющая боль, затем появляется отек, тошнота, общая слабость.
После укуса каракурта вероятность смертельного исхода существует, но небольшая. В месте укуса появляется жгучая боль на месте укуса, затем недомогание распространяется на соседние части тела и органы, появляется озноб, боли в груди, животе и в конечностях чувство жжения во всем теле и даже страх смерти.
Ранее "Рамблер" писал, что миллионы пауков устроили "апокалипсис" в Австралии.