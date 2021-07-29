Россиян массово покусали опасные пауки

От укусов массово пострадали жители Волгоградской области. Об этом пишет "Волгоградская правда".

По меньшей мере 30 человек в Волгограде, Светлом Яре и Среднеахтубинском районе. После укуса паука Сака в больницу привезли 16 человек и еще 14 - после укуса каракуртов. Также зарегистрированы амбулаторные обращения.

Врач-токсиколог высшей категории Сергей Ларионов сообщил, что укус паука Сака не смертелен, но неприятен для человека - в месте укуса начинается жгущая или колющая боль, затем появляется отек, тошнота, общая слабость.