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Россиян массово покусали смертельно опасные пауки

Стелла Шмель
39 минут назад

От укусов массово пострадали жители Волгоградской области. Об этом пишет "Волгоградская правда".

Россиян массово покусали опасные пауки
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По меньшей мере 30 человек в Волгограде, Светлом Яре и Среднеахтубинском районе. После укуса паука Сака в больницу привезли 16 человек и еще 14 - после укуса каракуртов. Также зарегистрированы амбулаторные обращения.

Врач-токсиколог высшей категории Сергей Ларионов сообщил, что укус паука Сака не смертелен, но неприятен для человека - в месте укуса начинается жгущая или колющая боль, затем появляется отек, тошнота, общая слабость.

После укуса каракурта вероятность смертельного исхода существует, но небольшая. В месте укуса появляется жгучая боль на месте укуса, затем недомогание распространяется на соседние части тела и органы, появляется озноб, боли в груди, животе и в конечностях чувство жжения во всем теле и даже страх смерти.

Ранее "Рамблер" писал, что миллионы пауков устроили "апокалипсис" в Австралии.

Истории,Сергей Ларионов,Волгоградская правда,
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