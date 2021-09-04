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"Беспокоят из МВД”: еще один способ мошенничества

Мария Каткова
1 час назад

Мошенники практикуют еще один способ обмана людей с банковскими картами. Раньше они представлялись сотрудниками службы безопасности банка, а теперь переквалифицировались в полицейских. "Рамблер" рассказывает, что они хотят и как не попасться на уловки телефонных мошенников.

"Беспокоят из МВД”: еще один способ мошенничества
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как правило, с самого начала ситуации развиваются по-разному. Вам звонит человек и представляется сотрудником полиции. Он может сказать, что расследует дело о коррупции или мошенничестве. В некоторых случаях говорят, что на ваше имя и фамилию неизвестный человек пытался взять кредит. Теперь полиция расследует это дело и вы — единственный, кто может им помочь.

Ключевой вопрос, который должен вас насторожить — "сотрудник" начнет спрашивать вас про банки, в которых у вас есть открытые карты или счета. До этого вопроса все выглядит правдоподобно.

После этого жертве говорят оформить кредит на определенную сумму денег и перевести их на счет, чтобы вымышленные злоумышленники не смогли оформить кредит на вас и украсть ваши деньги. По этой схеме, человек должен взять кредит, обналичить деньги и положить на другой счет в банке, а после этого мошенник пропадает и забирает все деньги себе.

Схема мошенничества получается точно такая же, как и в случае с сотрудниками службы безопасности банка. Человека впадает в панику и доверяет всему, что ему говорят на другом конце провода. В итоге он, ведомый мошенниками, отдает сои собственные деньги в их руки.

Истории,МВД,
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