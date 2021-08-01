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Зачем шотландцы носят юбки

Мария Грибова
56 минут назад

Ту самую юбку называют килтом. Это уникальное гэльское наследие, которое шотландцы действительно чтят и уважают. "Рамблер" расскажет, когда и зачем в Шотландии появились килты.

Зачем шотландцы носят юбки
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Раньше килты носили исключительно обитатели Шотландских гор. Он представлял плотный тканевый отрезок с ремнем, который обматывали вокруг бедер. Такая одежда сохраняла тепло, не сковывала движения. Также килт было просто сушить и его можно было использовать в качестве пледа.

Жители равнин долго осуждали и презирали такую форму одежды. Однако спустя время килты стали символом патриотизма, борьбы и уважаемых шотландских традиций.

Каждый шотландский клан был обладателем своего личного, уникального рисунка ткани. Расцветка также у каждого была своя, а использование чужого рисунка считалось серьезным проступком. За этим даже следили специальные люди. А по количеству цветов можно было определить статус и место рождения незнакомца.

Помимо клановых и родовых расцветок, шотландцы начали придумывать специальные рисунки килта и для особых случаев: юбилей, охота, свадьба, траур и прочее. На сегодняшний день существует более шести тысяч оригинальных образцов такой одежды.

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