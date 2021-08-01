Зачем шотландцы носят юбки

Ту самую юбку называют килтом. Это уникальное гэльское наследие, которое шотландцы действительно чтят и уважают. "Рамблер" расскажет, когда и зачем в Шотландии появились килты.

Раньше килты носили исключительно обитатели Шотландских гор. Он представлял плотный тканевый отрезок с ремнем, который обматывали вокруг бедер. Такая одежда сохраняла тепло, не сковывала движения. Также килт было просто сушить и его можно было использовать в качестве пледа.

Жители равнин долго осуждали и презирали такую форму одежды. Однако спустя время килты стали символом патриотизма, борьбы и уважаемых шотландских традиций.

Каждый шотландский клан был обладателем своего личного, уникального рисунка ткани. Расцветка также у каждого была своя, а использование чужого рисунка считалось серьезным проступком. За этим даже следили специальные люди. А по количеству цветов можно было определить статус и место рождения незнакомца.