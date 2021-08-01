Почему женщинам запрещали есть черешню

Во времена Руси некоторым женщинам строго запрещалось есть черешню и не только. "Рамблер" расскажет, что с летними плодами было не так.

Дело в том, что на Руси женщинам детородного возраста запрещали есть все ягоды красного цвета, а все потому, что люди ассоциировали его с кровью матерей и считали нарушение этого запрета чуть ли не смертельным грехом. Считалось, что любительниц черешни будут преследовать ужасные беды, например, дети умрут в младенческом возрасте, и помимо того — в загробном свете они навсегда останутся голодными.

Интересно, что запрет снимался после праздника Давида-Земляничника, а в некоторых регионах после дня Святого Вита.

На деле черешня несет пользу для организма, особенно для беременных женщин. Например, на первых сроках всего пару ягод способны убрать тошноту и головокружение, а насыщенность внутренними витаминами способствует развитию опорно-двигательного аппарата ребенка. Поэтому во времена Руси женщины зря не ели эти плоды.