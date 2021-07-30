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Что на самом деле означает название государства Гондурас

Александра Нечаева
46 минут назад

Название этому государству, расположенному в Центральной Америке, дал Христофор Колумб. Причем сделал это, сам того не подозревая. О том, как это произошло и что на самом деле означает название страны, читайте в материале “Рамблера”.

Что на самом деле означает название страны Гондурас
Фото: DepositphotosDepositphotos

Колумб не только открыл Америку, но совершил еще и другие путешествия. В частности, в 1502 году во время последнего из своих путешествий попал в сильный шторм возле побережья нынешнего Гондураса.

Корабль пришлось вести в жутких погодных условиях, но путешественникам удалось обогнуть мыс, после прохождения которого погода стабилизировалась, а море стало спокойным.

Колумб воскликнул: «Gracias a Dios que hemos salido de esas HONDURAS!», что в переводе означает «Спасибо Господу за то, что мы выбрались из этих глубин». В дословном переводе “honduras” означало “глубина” во множественном числе. Но вероятнее всего, Колумб имел в виду, что моряками удалось избежать опасности. То есть по сути название страны в дословном переводе означает “глубина”, а по смыслу “опасное место”.

Кстати, мыс, который удалось обогнуть Колумбу и его команде, тоже получил название, благодаря вышеупомянутой фразе: до сих пор он называется “Gracias a Dios” (“Спасибо Господу”).

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