10 жутких массовых самоубийств в истории

Массовые самоубийства всегда воспринимались как жестокие и ужасные события. К сожалению, они случались не один раз в истории человечества и продолжают происходить в наши дни. Они совершаются группой людей, которые решили умереть вместе в одно время в одном месте или в разных уголках мира, но одновременно. Когда речь идет о массовых самоубийствах, в основном это касается религиозных общин или культов, но есть случаи, когда люди решаются на это, чтобы не попасть в руки врагов.
В 73 году н.э. члены общества сикариев решили умереть, чтобы не достаться врагам. Они были окружены римлянами в крепости Масада и не имели возможности бежать. Мужчины сначала убили жен и детей, а затем и себя. Оставшиеся в живых подожгли стены крепости и сгорели со всеми. Ученые не знают точно, имело ли это событие место в истории или нет, но до сих пор это массовое самоубийство поражает.
Крепость Пиленай стала известной в результате совершенного массового самоубийства в 1336 году. Армия рыцарей Тевтонского ордена уже практически одержала победу над защитниками крепости, которые поняли, что больше не смогут сдерживать атаки врагов. Вместо того чтобы сдаться в плен, они решают сжечь крепость дотла вместе со всем нажитым добром и совершить самоубийство. По сведениям летописей, в крепости в то время проживало около 4000 человек. Все защитники со своими семьями сгорели.
В 1906 году страшное массовое самоубийство произошло в городе Денпасар при вторжении голландцев. Во время наступления на королевский дворец голландцы могли слышать стук барабанов, доносящийся изнутри, и видеть поднимающийся из дворца дым. Вдруг они увидели процессию во главе с раджей и священниками, которая вышла из дворца в полной тишине. Когда процессия остановилась, раджа дал сигнал и один из священников ножом убил его, то же самое начали делать и другие. Голландцы были настолько поражены увиденным, что открыли огонь по процессии. Тогда погибло более тысячи человек.
В 1945 году в результате паники, причиной которой было приближение Советской армии, произошло массовое самоубийство в городе Деммин, Германия. Жители города боялись пыток, изнасилований и расстрелов. Беженцы, которые искали убежище в городе, целыми семьями решили покончить жизнь самоубийством. Они вешались, резали вены, топились в реке и совершали самосожжение. Всего таким образом погибли 700 1000 человек. После этого случая Коммунистическая партия Восточной Германии законодательно запретила самоубийства. Тела всех погибших были похоронены в общей могиле, за которой впоследствии никто не ухаживал.
Культовое сообщество «Небесные врата» — это американское религиозное движение, участники которого считали, что планета Земля должна переродиться. В 1997 году группа людей с верой в то, что где-то в космосе к Земле летит корабль инопланетян и, чтобы на него попасть, надо умереть, решила покончить жизнь самоубийством. 39 человек совершили самоубийство, выпив смесь водки и фенобарбитала в большом белом доме, который заранее арендовали. Все тела были одинаково одеты, в их карманах были найдены одинаковые суммы денег. Под головами у жертв были пакеты с вещами. Убийства совершались в течение трех дней, поэтому оставшиеся в живых убирали после умерших и затем сами совершали самоубийство. В течение недели покончили с собой 39 человек — все это ради того, чтобы душа попала на космический корабль инопланетян.
В 1984 году Люк Жоре и Жозеф ди Мамбо основали культ «Храм Солнца» и начали учить своих последователей, что жизнь — это иллюзия, а адепты культа смогут переродиться и жить на планете в созвездии Пса. Доктор Жоре и его последователи верили, что в прошлой жизни он был рыцарем ордена Тамплиеров и реинкарнацией Иисуса Христа. В 1994 году начались массовые самоубийства. Сначала в двух деревнях в Швейцарии адепты культа массово травили себя, стрелялись и душили друг друга. В 1995 году 16 тел, которые лежали в виде звезды, были найдены во Франции. В 1997 году в Квебеке в доме произошел пожар, после которого полиция обнаружила пять обгорелых тел. К счастью, дети остались живыми, но были под действием наркотиков. Всего совершили самоубийство 74 адепта культа «Храм Солнца».
В июне 1944 года американские солдаты высадились на острове Сайпан после месячной осады жителей острова и его защитников. От страха быть плененными жители острова по приказу императора решили умереть, но не достаться врагу. В громкоговорители американские солдаты успокаивали японцев, предлагали им еду и свободный выход с острова, но те были настолько напуганы, что решили спрыгнуть в море со скалы. Сегодня эта скала носит название «скала самоубийства». Неизвестно точно, сколько тогда погибло людей, но считают, что около 10 000.
Это религиозное движение было основано в 1980 х годах в Уганде тремя людьми, которые рассказывали, что им явилась Пресвятая дева Мария и сказала, что они должны идти и проповедовать. Адепты движения верили, что конец света произойдет 17 марта 2000 года. В указанный день более 500 человек пришли в церковь, они молились, пели песни и ели жареное мясо быка. Через некоторое время здание церкви взорвалось, и все погибли. Позже в своих домах были найдены трупы еще нескольких последователей движения. Сегодня спорят о том, было ли это массовое самоубийство или все же убийство.
В результате осады федеральными силами США ранчо, принадлежащего культу «Ветвь Давидова», погибли 76 человек. Американская полиция хотела проверить ранчо на наличие незаконного оружия, но в результате перестрелки были убиты четыре агента и шесть адептов культа. После этого в ситуацию вмешалось ФБР. Осада длилась 51 день. Вскоре агенты ФБР решили организовать газовую атаку. Во время нее в доме начался пожар, и 76 человек сгорели. До сих пор неизвестно, кто инициировал пожар, но официальные органы склонны считать, что сами адепты и стали инициаторами пожара, а значит, своей смерти.
В Джонстауне произошло одно из самых страшных массовых самоубийств — 913 адептов местного культа приняли яд. Приверженцы культа, организованного Джимом Джонсом, поначалу собрались с благородной целью — помогать нуждающимся, но постепенно членов этого культа начали психологически обрабатывать и удерживать насильно. После убийства конгрессмена адептами культа лидеры внушали страх членам движения и склоняли их к самоубийству. 913 человек, включая 276 детей, приняли яд. Джонс погиб от выстрела в голову. До сих пор неизвестно, было ли это массовое самоубийство или убийство.